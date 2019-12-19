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МИД предупредил россиян о затруднении движения транспорта в Финляндии
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РИА Новости

МИД предупредил россиян о затруднении движения транспорта в Финляндии

12:36 19.12.2019 (обновлено: 12:47 19.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о перебоях энергоснабжения и затруднениях в движении транспорта в Финляндии из-за снегопадов.
"Финляндия – вследствие обильных снегопадов по всей стране затруднения движения транспорта, перебои энергоснабжения; изменения в расписании авиационного и морского сообщения", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
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Министерство отмечает, что в австралийских штатах Западная Австралия, Южная Австралия и Квинсленд установилась экстремально жаркая погода по прогнозам, температура воздуха может подняться до 45 градусов, в связи с чем рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице.
В связи с землетрясением магнитудой 5,5 у побережья Японии в районе префектуры Аомори временно приостановлено движение по скоростной ж/д магистрали "Тохоку-синкансэн" на участке между станциями Мориока и Син-Аомори, также сообщили в МИД РФ.
В городе Дакар в Сенегале на 20 декабря намечена манифестация гражданских активистов против повышения цен на электроэнергию, в связи с чем усилены меры безопасности, возможно ограничение движения транспорта, добавили в ведомстве.
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