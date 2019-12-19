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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T13:29+0300
https://ria.ru/20191219/1562577542.html
Существующую модель здравоохранения менять не стоит, считает Путин
https://cdn24.img.ria.ru/images/156257/67/1562576713_0:0:3073:1728_1036x0_80_0_0_5fb244f8e24369ec16a47a3b24a06a79.jpg
РИА Новости

Существующую модель здравоохранения менять не стоит, считает Путин

12:33 19.12.2019 (обновлено: 13:29 19.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Существующую в России модель здравоохранения менять не стоит, она развивается, хотя проблемы и остаются, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
"Что касается модели - модель лучше не трогать. Она у нас развивается, развивается в целом удовлетворительными темпами. Но проблемы, безусловно, существуют", - заявил Путин в ответ на вопрос о том, стоит ли менять текущую модель здравоохранения.
Уровень заработной платы в медицине, по словам президента, даже повыше, чем в других социальных сферах.
"Правда, здесь я с вами не могу не согласиться, это тоже усредненные цифры. Вот вы сейчас сказали, что у главврачей может быть высокая зарплата, у рядовых врачей, даже у хирургов – на порядок ниже. Это она из проблем, которую мы должны решить. С точки зрения заработной платы, мы должны посмотреть внутрь самой отрасли", - отметил Путин.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 12:41Большая пресс-конференция Владимира Путина
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Одним из возможных способов изменения ситуации он назвал увеличение тарифа ОМС.
"Но обращаю ваше внимание на то, что внутри тарифа там уже менять почти нечего, 70% и так идет на зарплату. Если мы внутри действующего тарифа ОМС что-то изменим, то тогда денег вообще не останется ни на лекарства, ни на оборудование. Поэтому второй способ – просто увеличить тариф ОМС. Можно так сделать? Можно. Но это ляжет в конечном итоге на всю экономику, потому что операторы экономической деятельности будут должны за это заплатить, а в конечном итоге это приведет к удорожанию товаров в целом и к росту инфляции. Вот то увеличение той заработной платы, которое станет возможным в этом случае, будет съедено инфляцией. Наверное, это тоже не самый лучший вариант", - добавил Путин.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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