Существующую модель здравоохранения менять не стоит, считает Путин

"Правда, здесь я с вами не могу не согласиться, это тоже усредненные цифры. Вот вы сейчас сказали, что у главврачей может быть высокая зарплата, у рядовых врачей, даже у хирургов – на порядок ниже. Это она из проблем, которую мы должны решить. С точки зрения заработной платы, мы должны посмотреть внутрь самой отрасли", - отметил Путин.

"Но обращаю ваше внимание на то, что внутри тарифа там уже менять почти нечего, 70% и так идет на зарплату. Если мы внутри действующего тарифа ОМС что-то изменим, то тогда денег вообще не останется ни на лекарства, ни на оборудование. Поэтому второй способ – просто увеличить тариф ОМС. Можно так сделать? Можно. Но это ляжет в конечном итоге на всю экономику, потому что операторы экономической деятельности будут должны за это заплатить, а в конечном итоге это приведет к удорожанию товаров в целом и к росту инфляции. Вот то увеличение той заработной платы, которое станет возможным в этом случае, будет съедено инфляцией. Наверное, это тоже не самый лучший вариант", - добавил Путин.