Существующую модель здравоохранения менять не стоит, считает Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Существующую в России модель здравоохранения менять не стоит, она развивается, хотя проблемы и остаются, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
"Что касается модели - модель лучше не трогать. Она у нас развивается, развивается в целом удовлетворительными темпами. Но проблемы, безусловно, существуют", - заявил Путин в ответ на вопрос о том, стоит ли менять текущую модель здравоохранения.
Уровень заработной платы в медицине, по словам президента, даже повыше, чем в других социальных сферах.
"Правда, здесь я с вами не могу не согласиться, это тоже усредненные цифры. Вот вы сейчас сказали, что у главврачей может быть высокая зарплата, у рядовых врачей, даже у хирургов – на порядок ниже. Это она из проблем, которую мы должны решить. С точки зрения заработной платы, мы должны посмотреть внутрь самой отрасли", - отметил Путин.
Одним из возможных способов изменения ситуации он назвал увеличение тарифа ОМС.
"Но обращаю ваше внимание на то, что внутри тарифа там уже менять почти нечего, 70% и так идет на зарплату. Если мы внутри действующего тарифа ОМС что-то изменим, то тогда денег вообще не останется ни на лекарства, ни на оборудование. Поэтому второй способ – просто увеличить тариф ОМС. Можно так сделать? Можно. Но это ляжет в конечном итоге на всю экономику, потому что операторы экономической деятельности будут должны за это заплатить, а в конечном итоге это приведет к удорожанию товаров в целом и к росту инфляции. Вот то увеличение той заработной платы, которое станет возможным в этом случае, будет съедено инфляцией. Наверное, это тоже не самый лучший вариант", - добавил Путин.
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