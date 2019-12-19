Путин не согласился с тем, что Россия "живет на всем советском"

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не согласился с тем, что Россия до сих пор живет на всем советском, хотя признал, что в СССР было чем гордиться.
"Мы, конечно, не можем не пользоваться тем, что досталось от тысячелетнего российского государства, в том числе и за его советский период, это абсолютно очевидно. И в советский период было много сделано такого, чем мы можем гордиться и гордимся до сих пор - победа в Великой Отечественной войне, прорыв в космос и так далее, много достижений", - сказал Путин.
"Что касается сегодняшнего дня, я этим людям, которые полагают, что ничего не поменялось, просто хочу буквально несколько слов (сказать - ред). Во-первых, 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности создано с 2000 года. Средний возраст машинного оборудования в перерабатывающей промышленности - 12 лет. Это о чем говорит? Это говорит о том, что сделано за последнее десятилетие", - сказал Путин.
Президент напомнил, что построены три новых аэропорта, 12 новых вокзалов, вдвое возросло количество федеральных трасс в нормативном состоянии. Также в области сельского хозяйства есть достижения.
"Советский союз был всегда покупателем зерновых, мы были одними из самых крупных покупателей зерна, пшеницы. Хочу напомнить, что сейчас Россия - самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы номер один. Мы обошли и Соединенные Штаты, и Канаду - у них больше производства, но они больше потребляют. А мы производим столько, что это позволяет нам занимать первое место на международном рынке по продаже пшеницы", - отметил президент. По его словам, на 46% выросло сельхозпроизводство, вырос экспорт в 2,6 раза, Россия продала на внешнем рынке сельхозпродукцию, включая и зерновые, и продукцию животноводства, на 24 миллиарда долларов.
"В гидроэнергетике произошел существенный рывок вперед по генерации. Просто существенный. Можно сказать скачок. Поэтому те, кто считает, что исключительно живем на старых, доставшихся нам от прежних поколений ресурсах и мощностях, глубоко ошибаются, заблуждаются", - сказал Путин.
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