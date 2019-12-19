Путин не согласился с тем, что Россия "живет на всем советском"

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин не согласился с тем, что Россия до сих пор живет на всем советском, хотя признал, что в СССР было чем гордиться.

"Мы, конечно, не можем не пользоваться тем, что досталось от тысячелетнего российского государства, в том числе и за его советский период, это абсолютно очевидно. И в советский период было много сделано такого, чем мы можем гордиться и гордимся до сих пор - победа в Великой Отечественной войне, прорыв в космос и так далее, много достижений", - сказал Путин.

"Что касается сегодняшнего дня, я этим людям, которые полагают, что ничего не поменялось, просто хочу буквально несколько слов (сказать - ред). Во-первых, 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности создано с 2000 года. Средний возраст машинного оборудования в перерабатывающей промышленности - 12 лет. Это о чем говорит? Это говорит о том, что сделано за последнее десятилетие", - сказал Путин.

Президент напомнил, что построены три новых аэропорта, 12 новых вокзалов, вдвое возросло количество федеральных трасс в нормативном состоянии. Также в области сельского хозяйства есть достижения.

"Советский союз был всегда покупателем зерновых, мы были одними из самых крупных покупателей зерна, пшеницы. Хочу напомнить, что сейчас Россия - самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы номер один. Мы обошли и Соединенные Штаты, и Канаду - у них больше производства, но они больше потребляют. А мы производим столько, что это позволяет нам занимать первое место на международном рынке по продаже пшеницы", - отметил президент. По его словам, на 46% выросло сельхозпроизводство, вырос экспорт в 2,6 раза, Россия продала на внешнем рынке сельхозпродукцию, включая и зерновые, и продукцию животноводства, на 24 миллиарда долларов.