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МИД предупредил россиян о сбоях в работе транспорта в Британии
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РИА Новости

МИД предупредил россиян о сбоях в работе транспорта в Британии

12:35 19.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о непогоде в Великобритании, в связи с чем ожидаются сбои в работе общественного транспорта и изменения в работе аэропортов.
"Великобритания – штормовое предупреждение действует для Северной Ирландии и Уэльса в связи с обильными осадками и сильным порывистым ветром; по прогнозам, непогода продлится до 21 декабря; сбои в работе общественного транспорта; изменения в расписании аэропортов", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
Вчера, 11:36
Володин встретился с членами палаты лордов Великобритании
Также в стране ожидаются сбои в работе железнодорожного транспорта до 31 декабря в связи с частичными забастовками сотрудников ж/д перевозчиков London Northwestern Railway и South Western Railway.
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МИД РФВеликобританияВ мире
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