МИД предупредил россиян о сбоях в работе транспорта в Британии

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о непогоде в Великобритании, в связи с чем ожидаются сбои в работе общественного транспорта и изменения в работе аэропортов.
"Великобритания – штормовое предупреждение действует для Северной Ирландии и Уэльса в связи с обильными осадками и сильным порывистым ветром; по прогнозам, непогода продлится до 21 декабря; сбои в работе общественного транспорта; изменения в расписании аэропортов", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Также в стране ожидаются сбои в работе железнодорожного транспорта до 31 декабря в связи с частичными забастовками сотрудников ж/д перевозчиков London Northwestern Railway и South Western Railway.