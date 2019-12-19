Круглый стол к 50-летию начала добычи газа в российской Арктике

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23 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол к 50-летию начала российской газодобычи в Арктике.