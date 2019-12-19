Круглый стол к 50-летию начала добычи газа в российской Арктике

Участники:
- президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий ШМАЛЬ;
- заместитель директора по науке Института нефти и газа РАН Василий БОГОЯВЛЕНСКИЙ;
- экс-заместитель министра газовой промышленности СССР, президент Ассоциации ученых и специалистов в сфере энергетики "Энергетика и гражданское общество" Грант МАРГУЛОВ;
- эксперт в области нефтегазовой промышленности Владимир НАДЕИН.
27 декабря отмечается 50-ая годовщина начала добычи газа в российской Арктике. В 1969 году Советский Союз стал первым, кто начал газодобычу в зоне вечной мерзлоты. Тогда газовики Таймыра смогли обеспечить бесперебойную поставку природного газа для своего региона. Современная Россия является крупнейшим поставщиком газа в Европу, вводя в строй все новые трубопроводы. Используя уникальный опыт и месторождения, открытые еще в советские времена (Уренгойское, Медвежье, Ямбургское), Россия замещает их новыми (Заполярное, Бованенковское), ведет разработку на морском шельфе: Приразломное – в Печорском море, Юрхаровское – в Тазовской губе. Россия превратилась в лидера морской нефтегазодобычи во всей Арктике. Порядка 91% запасов газа и около 12% запасов нефти открыто в российских арктических широтах.
В чем уникальность первого арктического газового проекта? Как бесценный опыт прошлого используется сегодня? Каковы перспективы добычи углеводородов в Арктике? Как современные технологии способствуют разработке новых месторождений? С какими сложностями сталкиваются российские газовики в условиях санкций? Может ли Россия осуществлять добычу на арктическом шельфе без западных технологий, как это было 50 лет назад?
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- президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий ШМАЛЬ;
- заместитель директора по науке Института нефти и газа РАН Василий БОГОЯВЛЕНСКИЙ;
- экс-заместитель министра газовой промышленности СССР, президент Ассоциации ученых и специалистов в сфере энергетики "Энергетика и гражданское общество" Грант МАРГУЛОВ;
- эксперт в области нефтегазовой промышленности Владимир НАДЕИН.
27 декабря отмечается 50-ая годовщина начала добычи газа в российской Арктике. В 1969 году Советский Союз стал первым, кто начал газодобычу в зоне вечной мерзлоты. Тогда газовики Таймыра смогли обеспечить бесперебойную поставку природного газа для своего региона. Современная Россия является крупнейшим поставщиком газа в Европу, вводя в строй все новые трубопроводы. Используя уникальный опыт и месторождения, открытые еще в советские времена (Уренгойское, Медвежье, Ямбургское), Россия замещает их новыми (Заполярное, Бованенковское), ведет разработку на морском шельфе: Приразломное – в Печорском море, Юрхаровское – в Тазовской губе. Россия превратилась в лидера морской нефтегазодобычи во всей Арктике. Порядка 91% запасов газа и около 12% запасов нефти открыто в российских арктических широтах.
В чем уникальность первого арктического газового проекта? Как бесценный опыт прошлого используется сегодня? Каковы перспективы добычи углеводородов в Арктике? Как современные технологии способствуют разработке новых месторождений? С какими сложностями сталкиваются российские газовики в условиях санкций? Может ли Россия осуществлять добычу на арктическом шельфе без западных технологий, как это было 50 лет назад?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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