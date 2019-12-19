В Сирии завершилось очередное российско-турецкое патрулирование

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Сирии завершилось очередное совместное с Турцией патрулирование границы, сообщили в Минобороны РФ

"Очередной совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции проинспектировал обстановку на северо-востоке Сирии, завершив сегодня совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы... Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Дейруна-Ага, преодолел маршрут протяженностью более 30 километров за время около 1,5 часа и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушное патрулирование района осуществляли экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России.

Совместный патруль прошел через несколько приграничных сирийских населенных пунктов. Сообщается, что военнослужащие РФ Турции провели совместное патрулирование сирийско-турецкой границы в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к востоку от населенного пункта Эль-Камышлы.

В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники: бронированные автомобили "Тигр" и бронетранспортеры БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обеих стран. Кроме того, мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивал беспилотник "Орлан-10" ВС РФ.