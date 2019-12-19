В Сирии завершилось очередное российско-турецкое патрулирование

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Сирии завершилось очередное совместное с Турцией патрулирование границы, сообщили в Минобороны РФ.
"Очередной совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции проинспектировал обстановку на северо-востоке Сирии, завершив сегодня совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы... Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Дейруна-Ага, преодолел маршрут протяженностью более 30 километров за время около 1,5 часа и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что воздушное патрулирование района осуществляли экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России.
Совместный патруль прошел через несколько приграничных сирийских населенных пунктов. Сообщается, что военнослужащие РФ и Турции провели совместное патрулирование сирийско-турецкой границы в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к востоку от населенного пункта Эль-Камышлы.
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В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники: бронированные автомобили "Тигр" и бронетранспортеры БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обеих стран. Кроме того, мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивал беспилотник "Орлан-10" ВС РФ.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.