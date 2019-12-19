В Воронежской области приняли бюджет на 2020 год с дефицитом

ВОРОНЕЖ, 19 дек - РИА Новости. Депутаты Воронежской облдумы окончательно приняли бюджет региона на 2020 год с дефицитом в 574 миллиона рублей, сообщает заксобрание.

На сессии 19 декабря, которую провел председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, депутаты рассмотрели во втором чтении законопроект "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

"К главному финансовому документу региона поступила лишь одна техническая поправка, которая не повлияла на основные параметры бюджета. В целом доходы бюджета следующего года с учетом федеральных средств запланированы на уровне более 123 миллиардов 644 миллионов рублей, расходы – 124 миллиарда 219 миллионов рублей. Дефицит составляет около 574 миллионов рублей, но он имеет гарантированные источники погашения, которые также предусмотрены в бюджете", – пояснил Нетёсов.

По его словам, бюджет 2020 года - выверенный и максимально сбалансированный документ. При его формировании особое внимание уделялось повышению эффективности бюджетных расходов и концентрации финансовых ресурсов на реализации приоритетных направлений государственной политики.

"Объемы бюджетных ассигнований спланированы также с учетом выполнения требований федерального законодательства по повышению минимального размера оплаты труда, повышения зарплат "указным" категориям бюджетников, ежегодной индексации с 1 октября зарплаты работников бюджетной сферы, не поименованных в "майских" указах, а также доведения уровня оплаты труда работников противопожарной службы области в 2020 году до 32 тысяч рублей в месяц", – отметил основные особенности бюджета Нетёсов.