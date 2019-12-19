В Японии хотят развивать гуманитарные проекты для бывших жителей Курил

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Токио хочет продолжить сотрудничество с Москвой в области гуманитарных проектов для бывших жителей южных Курил, заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече в сентябре договорились о первом совместном проекте туристической поездки японцев на южные Курилы осенью этого года. Проект, который осуществлялся в рамках совместной хозяйственной деятельности на этих островах, был реализован с 30 октября по 2 ноября. В течение двух дней гости из Японии осмотрели природные достопримечательности, посетили краеведческий музей, старое японское кладбище и православный храм.
"Хотелось бы выразить свою признательность за содействие, оказываемое российской стороной в реализации гуманитарных мер для бывших жителей островов. Хотелось бы продолжить наше сотрудничество для осуществления дальнейших мер", - заявил японский министр иностранных дел на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Мотэги добавил, что после его переговоров с Лавровым в Нагое в ноябре состоялись экспертные заседания по совместной хозяйственной деятельности на островах. "Я ценю тот факт, что продвигаются вперёд консультации с целью последовательного выполнения договоренностей наших лидеров", - заявил глава МИД Японии.
Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это была серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.