В Японии хотят развивать гуманитарные проекты для бывших жителей Курил

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 19 декабря 2019

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Токио хочет продолжить сотрудничество с Москвой в области гуманитарных проектов для бывших жителей южных Токио хочет продолжить сотрудничество с Москвой в области гуманитарных проектов для бывших жителей южных Курил , заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече в сентябре договорились о первом совместном проекте туристической поездки японцев на южные Курилы осенью этого года. Проект, который осуществлялся в рамках совместной хозяйственной деятельности на этих островах, был реализован с 30 октября по 2 ноября. В течение двух дней гости из Японии осмотрели природные достопримечательности, посетили краеведческий музей, старое японское кладбище и православный храм.

"Хотелось бы выразить свою признательность за содействие, оказываемое российской стороной в реализации гуманитарных мер для бывших жителей островов. Хотелось бы продолжить наше сотрудничество для осуществления дальнейших мер", - заявил японский министр иностранных дел на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Мотэги добавил, что после его переговоров с Лавровым в Нагое в ноябре состоялись экспертные заседания по совместной хозяйственной деятельности на островах. "Я ценю тот факт, что продвигаются вперёд консультации с целью последовательного выполнения договоренностей наших лидеров", - заявил глава МИД Японии.

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.