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Путин поздравил музей ВС России с юбилеем
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РИА Новости

Путин поздравил музей ВС России с юбилеем

12:00 19.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму участникам торжественного собрания, посвящённого столетию центрального музея вооруженных сил России, коллективу и ветеранам музея, отметив кропотливую работу сотрудников, которые приобщают детей и молодёжь к историческому наследию страны, поздравление опубликовано в четверг на сайте Кремля.
"С удовлетворением отмечу творческую, кропотливую работу сотрудников музея, искренне любящих и знающих дело. Они уделяют неустанное внимание востребованной исследовательской, выставочной деятельности, воплощают в жизнь масштабные патриотические, образовательные, информационные проекты, приобщают к нашему историческому наследию детей и молодёжь", - говорится в телеграмме.
По словам президента, нынешний юбилей музей встречает как крупный просветительский, культурный и научный центр, известный далеко за пределами России. В богатое собрание музея входят уникальные архивные материалы, кино- и фотодокументы, образцы вооружения и военной техники, повествующие о ключевых этапах становления и развития вооружённых сил.
"И конечно, в особом, самом важном разделе экспозиции бережно хранятся боевые награды, личные вещи, бесценные фронтовые реликвии – как свидетельства героизма, отваги и мужества солдат и офицеров Красной Армии в Великой Отечественной войне", - заключил глава государства.
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25 июня 2015, 12:27
Шойгу открыл в Центральном музее ВС выставку с уникальными материаламиОтмечается, что на выставке представлены уникальные экспонаты, долгие годы хранившиеся под грифом "совершенно секретно" и недоступные для любителей военной истории страны.
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