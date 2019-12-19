Путин поздравил музей ВС России с юбилеем

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму участникам торжественного собрания, посвящённого столетию центрального музея вооруженных сил России, коллективу и ветеранам музея, отметив кропотливую работу сотрудников, которые приобщают детей и молодёжь к историческому наследию страны, поздравление опубликовано в четверг на сайте Кремля

"С удовлетворением отмечу творческую, кропотливую работу сотрудников музея, искренне любящих и знающих дело. Они уделяют неустанное внимание востребованной исследовательской, выставочной деятельности, воплощают в жизнь масштабные патриотические, образовательные, информационные проекты, приобщают к нашему историческому наследию детей и молодёжь", - говорится в телеграмме.

По словам президента, нынешний юбилей музей встречает как крупный просветительский, культурный и научный центр, известный далеко за пределами России. В богатое собрание музея входят уникальные архивные материалы, кино- и фотодокументы, образцы вооружения и военной техники, повествующие о ключевых этапах становления и развития вооружённых сил.