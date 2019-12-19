В КЧР усилят меры по обеспечению безопасности в новогодние праздники

© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Глава КЧР Рашид Темрезов на заседании республиканской антитеррористической комиссии

ЧЕРКЕССК, 19 дек - РИА Новости. Глава КЧР провел заседание республиканской антитеррористической комиссии, на которой поручил усилить меры по обеспечению безопасности жителей и гостей республики. об этом . Глава КЧР провел заседание республиканской антитеррористической комиссии, на которой поручил усилить меры по обеспечению безопасности жителей и гостей республики. об этом Рашид Темрезов написал на странице в сети Инстаграм.

Он отметил, что по каждому мероприятию будет составлен план совместных действий органов власти, правоохранительных структур, органов безопасности, МЧС.

"В приоритете - обеспечение безопасности детей, в том числе транспортная безопасность детей, которые организованно выезжают за пределы региона. С целью предотвращения ДТП необходимо ужесточить контроль за соблюдением правил дорожного движения", - написал глава КЧР.