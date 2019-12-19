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Карачаево-Черкесская Республика
2019-12-19T11:52+0300
https://ria.ru/20191219/1562573494.html
В КЧР усилят меры по обеспечению безопасности в новогодние праздники
https://cdn22.img.ria.ru/images/156257/33/1562573341_16:117:992:666_1036x0_80_0_0_02105fb23dd535f5acee31fc038b8e8c.jpg
РИА Новости

В КЧР усилят меры по обеспечению безопасности в новогодние праздники

11:52 19.12.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава КЧР Рашид Темрезов на заседании республиканской антитеррористической комиссии
Глава КЧР Рашид Темрезов на заседании республиканской антитеррористической комиссии
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 19 дек - РИА Новости. Глава КЧР провел заседание республиканской антитеррористической комиссии, на которой поручил усилить меры по обеспечению безопасности жителей и гостей республики. об этом Рашид Темрезов написал на странице в сети Инстаграм.
Он отметил, что по каждому мероприятию будет составлен план совместных действий органов власти, правоохранительных структур, органов безопасности, МЧС.
"В приоритете - обеспечение безопасности детей, в том числе транспортная безопасность детей, которые организованно выезжают за пределы региона. С целью предотвращения ДТП необходимо ужесточить контроль за соблюдением правил дорожного движения", - написал глава КЧР.
По словам Темрезова, на заседании АТК КЧР был принят ряд решений по усилению противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности и безопасности жителей и гостей республики на курортах.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
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