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Конструктор, на которого жаловались Рогозину, продал акции "Энергии"
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РИА Новости

Конструктор, на которого жаловались Рогозину, продал акции "Энергии"

11:48 19.12.2019 (обновлено: 12:50 19.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовЛоготип РКК "Энергия"
Логотип РКК Энергия
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Логотип РКК "Энергия". Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин продал принадлежавшие ему акции предприятия, говорится на сайте корпорации.
Отмечается, что Микрин продал 0,00364 процента акций 12 декабря.
Владение долей в курируемом предприятии нарушает утвержденное президентом положение "О генеральном конструкторе по созданию вооружения и военной техники".
"Генеральный конструктор не может быть назначен на должность в организацию, являющуюся соисполнителем работ, выполняемых в рамках проекта, а также владеть акциями акционерных обществ, связанных с реализацией проекта", — говорится в документе.
О том, что Микрин владеет 43 акциями предприятия, гендиректор РКК "Энергия" Николай Севастьянов написал в письме на имя руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
Помимо того, он назвал Микрина, который одновременно является генеральным конструктором пилотируемых программ России, ответственным за срыв ряда программ в области пилотируемой космонавтики, срыве гособоронзаказа и контракта с Анголой.
В своем письме Севастьянов попросил перевести Микрина на работу в головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш.
Дмитрий Рогозин
Вчера, 03:09РИА Наука
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