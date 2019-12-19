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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-19T11:48+0300
https://ria.ru/20191219/1562573241.html
В Верхневолжье создан оперштаб для ликвидации последствий циклона
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РИА Новости

В Верхневолжье создан оперштаб для ликвидации последствий циклона

11:48 19.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМост через реку Волга в городе Твери
Мост через реку Волга в городе Твери
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 19 дек – РИА Новости. В Тверской области, которая в ночь на четверг оказалась в зоне мощного циклона, по поручению губернатора региона Игоря Рудени создан оперативный штаб, в который вошли представители ГУ МЧС России по области, профильных министерств, филиала "Россети Центр Тверьэнерго", сообщает пресс-служба областного правительства.
В ряде районов области сильный ветер привел к обрывам линий электропередач, схлестыванию проводов, падению деревьев на ЛЭП. В настоящее время над устранением перебоев в электроснабжении работают 211 бригад энергетиков, включая сотрудников "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье", в составе 938 человек персонала с привлечением 188 единиц специализированной техники.
Работы по восстановлению электроснабжения жителей будут вестись круглосуточно.
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