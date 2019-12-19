В Верхневолжье создан оперштаб для ликвидации последствий циклона

В ряде районов области сильный ветер привел к обрывам линий электропередач, схлестыванию проводов, падению деревьев на ЛЭП. В настоящее время над устранением перебоев в электроснабжении работают 211 бригад энергетиков, включая сотрудников "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье", в составе 938 человек персонала с привлечением 188 единиц специализированной техники.