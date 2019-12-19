Лавров надеется на продвижение экономического сотрудничества с Японией

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с японским коллегой Тосимицу Мотэги выразил надежду, что Москва и Токио существенно продвинутся в развитии экономического сотрудничества.
Лавров напомнил, что накануне прошло 15-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
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"Это важный инструмент поступательного развития нашего торгового и инвестиционного сотрудничества, в пользу чего высказываются наши руководители. В этой сфере президент (РФ Владимир) Путин и премьер-министр (Японии Синдзо) Абэ поставили перед нами масштабные задачи, и надеюсь, что результаты состоявшегося заседания межправительственной комиссии позволят существенно продвинуться в их решении", - сказал министр.
Заседание российско-японской МПК прошло в Москве 18 декабря под сопредседательством министра экономического развития РФ Максима Орешкина и главы японского министерства иностранных дел. Орешкин говорил, что в ходе переговоров удалось обсудить вопросы взаимодействия по всем направлениям, в частности в энергетике. Орешкин отметил, что страны намерены развивать сотрудничество в водородной энергетике.
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