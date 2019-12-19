Лавров надеется на продвижение экономического сотрудничества с Японией

"Это важный инструмент поступательного развития нашего торгового и инвестиционного сотрудничества, в пользу чего высказываются наши руководители. В этой сфере президент (РФ Владимир) Путин и премьер-министр (Японии Синдзо) Абэ поставили перед нами масштабные задачи, и надеюсь, что результаты состоявшегося заседания межправительственной комиссии позволят существенно продвинуться в их решении", - сказал министр.