Лавров выразил главе МИД Японии соболезнования из-за смерти врача

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 19 декабря 2019

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 19 декабря 2019

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования своему коллеги из Японии Тосимицу Мотэги в связи со смертью в результате нападения в Афганистане японского доктора Тетсу Накамуры, руководителя неправительственной организации Peace Japan Medical Services.

"Прежде, чем мы перейдем к работе, я выражаю вам соболезнования в связи с гибелью в Афганистане господина Тетсу Накамуры - японского врача, глава неправительственной организации, который участвовал в реализации гуманитарных проектов в Афганистане", - сказал Лавров перед началом переговоров с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

"Это, конечно же, лишний печальный повод для того, чтобы наращивать наше взаимодействие, России и Японии, в борьбе с терроризмом", - добавил глава МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Тетсу Накамура, руководитель неправительственной организации Peace Japan Medical Services, пострадавший при нападении на востоке Афганистана, скончался. Ранее сообщалось, что в результате вооруженной атаки на автомобиль НПО в городе Джелалабад погибли пять человек, пострадал врач и руководитель организации Тетсу Накамура. Представитель президента Афганистана Седик Седикки в своем Twitter подчеркнул, что "правительство Афганистана решительно осуждает гнусное и трусливое нападение на лучшего друга Афганистана доктора Накамуру, который посвятил всю свою жизнь тому, чтобы изменить жизнь афганцев".