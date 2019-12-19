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Лавров выразил главе МИД Японии соболезнования из-за смерти врача
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РИА Новости

Лавров выразил главе МИД Японии соболезнования из-за смерти врача

11:37 19.12.2019 (обновлено: 12:03 19.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 19 декабря 2019
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 19 декабря 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 19 декабря 2019
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования своему коллеги из Японии Тосимицу Мотэги в связи со смертью в результате нападения в Афганистане японского доктора Тетсу Накамуры, руководителя неправительственной организации Peace Japan Medical Services.
"Прежде, чем мы перейдем к работе, я выражаю вам соболезнования в связи с гибелью в Афганистане господина Тетсу Накамуры - японского врача, глава неправительственной организации, который участвовал в реализации гуманитарных проектов в Афганистане", - сказал Лавров перед началом переговоров с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 19 декабря 2019
Дополняется
Глава МИД Японии намерен обсудить с Лавровым мирный договор
"Это, конечно же, лишний печальный повод для того, чтобы наращивать наше взаимодействие, России и Японии, в борьбе с терроризмом", - добавил глава МИД РФ.
Ранее сообщалось, что Тетсу Накамура, руководитель неправительственной организации Peace Japan Medical Services, пострадавший при нападении на востоке Афганистана, скончался. Ранее сообщалось, что в результате вооруженной атаки на автомобиль НПО в городе Джелалабад погибли пять человек, пострадал врач и руководитель организации Тетсу Накамура. Представитель президента Афганистана Седик Седикки в своем Twitter подчеркнул, что "правительство Афганистана решительно осуждает гнусное и трусливое нападение на лучшего друга Афганистана доктора Накамуру, который посвятил всю свою жизнь тому, чтобы изменить жизнь афганцев".
При этом канал 1TV отмечал, что радикальное движение "Талибан" заявило о своей непричастности к этому нападению.
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Тосимицу МотэгиСергей ЛавровМИД Японии‎АфганистанЯпонияРоссияВ мире
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