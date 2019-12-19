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Володин встретился с членами палаты лордов Великобритании
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РИА Новости

Володин встретился с членами палаты лордов Великобритании

11:36 19.12.2019 (обновлено: 11:37 19.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Госдумы Вячеслав Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг встретился с членами палаты лордов Великобритании, сообщила советник спикера ГД Анастасия Кашеварова, отметив, что это первый с 2016 года визит британских парламентариев в Россию.
"А у нас с утра встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с членами Палаты лордов парламента Великобритании Джоном-Десмондом Уэйверли, Десмондом Брауни и Ричардом Балфи", - написала Кашеварова в своём Telegram-канале.
"Это первый визит британских парламентариев в Россию с 2016 года. Можно расценивать это и как начало восстановления межпарламентского диалога", - отмечается в сообщении.
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Госдума РФПарламент ВеликобританииВячеслав ВолодинВеликобританияРоссия
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