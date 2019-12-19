Володин встретился с членами палаты лордов Великобритании

"А у нас с утра встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с членами Палаты лордов парламента Великобритании Джоном-Десмондом Уэйверли, Десмондом Брауни и Ричардом Балфи", - написала Кашеварова в своём Telegram-канале.

"Это первый визит британских парламентариев в Россию с 2016 года. Можно расценивать это и как начало восстановления межпарламентского диалога", - отмечается в сообщении.