Власти Адыгеи подготовят обращение в Госдуму о запрете продажи снюсов

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные. Во вторник депутат нижней палаты парламента Наталья Костенко, также представляющая "Единую Россию", сообщила о внесении законопроекта, предлагающего установить ответственность за вовлечение подростков в распространение снюсов и никотиновых смесей.