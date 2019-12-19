Власти Адыгеи подготовят обращение в Госдуму о запрете продажи снюсов

КРАСНОДАР, 19 дек - РИА Новости. Власти Адыгеи готовят обращение в Госдуму о введении запрета на продажу снюсов и их аналогов по всей стране, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
"Общественность и встревоженные родители справедливо бьют тревогу. Считаю крайне важным поднять вопрос о запрете продажи подобных смесей в нашей стране. Мы готовим соответствующее обращение в Государственную думу", - написал Кумпилов в своём аккаунте в Instagram.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные. Во вторник депутат нижней палаты парламента Наталья Костенко, также представляющая "Единую Россию", сообщила о внесении законопроекта, предлагающего установить ответственность за вовлечение подростков в распространение снюсов и никотиновых смесей.
В ряде регионов России власти выступили с инициативами о введении запрета на продажу снюсов несовершеннолетним на уровне субъектов РФ, в некоторых из них введен законодательный запрет на продажу этой продукции.