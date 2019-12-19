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Умер мужчина, пострадавший от хлопка газа в Ярославле
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РИА Новости

Умер мужчина, пострадавший от хлопка газа в Ярославле

11:24 19.12.2019 (обновлено: 11:25 19.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКоридор в больнице
Коридор в больнице
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Коридор в больнице. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Восемнадцатилетний парень, пострадавший при хлопке газа в жилом доме в Ярославле в конце ноября, скончался в реанимации, сообщил областной департамент здравоохранения.
"Несмотря на все усилия врачей, молодой человек скончался вчера вечером из-за сильнейших ожогов (90%) 1 и 2 степени", - говорится в сообщении.
Хлопок газовоздушной смеси произошел на третьем этаже жилого дома 41 на улице Панина в Ярославле 30 ноября. Пострадал 18-летний жилец дома, он попал в реанимацию с сильными ожогами. Были эвакуированы 350 жильцов.
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Умер мужчина, пострадавший при хлопке газа в доме в Тюмени
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ЯрославльПроисшествия
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