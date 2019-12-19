Умер мужчина, пострадавший от хлопка газа в Ярославле

"Несмотря на все усилия врачей, молодой человек скончался вчера вечером из-за сильнейших ожогов (90%) 1 и 2 степени", - говорится в сообщении.

Хлопок газовоздушной смеси произошел на третьем этаже жилого дома 41 на улице Панина в Ярославле 30 ноября. Пострадал 18-летний жилец дома, он попал в реанимацию с сильными ожогами. Были эвакуированы 350 жильцов.