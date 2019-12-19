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Иск по делу живущей в перинатальном центре девочки рассмотрят в январе
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РИА Новости

Иск по делу живущей в перинатальном центре девочки рассмотрят в январе

11:13 19.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы принял к производству иск соцзащиты, которая просит ограничить в правах родителей, пять лет державших дочь в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", сообщили РИА Новости в суде.
"Иск отдела социальной защиты населения района Арбат к Юрию Зинкину и Татьяне Максимовой об ограничении родительских прав принят к производству. Беседа со сторонами назначена на 14 января 2020 года", - сказали в суде.
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В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
На сайте "Медузы" был опубликован материал о пятилетней девочке, которая всю жизнь провела в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" (ПМЦ), так как мать считает ребенка неизлечимо больным. По данным издания, в январе 2019 года ПМЦ впервые обратился в органы опеки с информацией о девочке, она может быть выписана домой, но родители опасаются за ее здоровье и боятся забирать ее, при этом они оплачивали проживание девочки в отдельной палате и услуги нянь. Ранее сообщалось, что органы опеки попросят провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу в отношении родителей девочки и готовят иск об ограничении родительских прав.
Ранее пресс-служба ГК "Мать и дитя" сообщила, что здоровью девочки ничего не угрожает.
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Мать и дитяПресненский суд г. МосквыМоскваРоссияПроисшествия
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