Очередной российско-турецкий патруль начал работу в Сирии

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Очередной совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе, сообщает Очередной совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе, сообщает Минобороны РФ

"С 10.00 19 декабря 2019 года очередной совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к востоку от населенного пункта Эль-Камышлы. Воздушное патрулирование района осуществляют экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России", - говорится в сообщении.

Совместное патрулирование ведется по маршруту от пункта таможенного перехода населенного пункта Дейруна-Ага и проходит на запад вдоль сирийско-турецкой границы. Сообщается, что на маршруте совместный патруль инспектирует обстановку в сирийских населенных пунктах.

В состав совместного патруля входят восемь единиц военной техники – бронированные автомобили "Тигр" и бронетранспортеры БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" вооруженных сил Турции, а также около 50 военнослужащих обеих стран. Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотник "Орлан-10" ВС РФ.