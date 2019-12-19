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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-19T10:53+0300
https://ria.ru/20191219/1562569868.html
Очередной российско-турецкий патруль начал работу в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156070/91/1560709176_0:38:2000:1163_1036x0_80_0_0_190575ec595ab0c1118c926e29d4d66a.jpg
РИА Новости

Очередной российско-турецкий патруль начал работу в Сирии

10:53 19.12.2019
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© Sputnik / Sertac KayarРоссийско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
© Sputnik / Sertac Kayar
Российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Очередной совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе, сообщает Минобороны РФ.
"С 10.00 19 декабря 2019 года очередной совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к востоку от населенного пункта Эль-Камышлы. Воздушное патрулирование района осуществляют экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России", - говорится в сообщении.
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Совместное патрулирование ведется по маршруту от пункта таможенного перехода населенного пункта Дейруна-Ага и проходит на запад вдоль сирийско-турецкой границы. Сообщается, что на маршруте совместный патруль инспектирует обстановку в сирийских населенных пунктах.
В состав совместного патруля входят восемь единиц военной техники – бронированные автомобили "Тигр" и бронетранспортеры БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" вооруженных сил Турции, а также около 50 военнослужащих обеих стран. Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотник "Орлан-10" ВС РФ.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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Война в СирииСергей ШойгуТурцияСирияРоссияВ мире
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