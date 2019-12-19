Объем авиапочты из Китая в Екатеринбург в декабре вырос в 4,5 раза

МОСКВА, 19 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Аэропорт Кольцово с начала декабря принял уже 10 почтовых рейсов из Китая, а объем обработанной авиапочты в 4,5 раза превысил показатели аналогичного периода прошлого года.
В среду сразу два грузовых самолета из Харбина приземлились в аэропорту Кольцово. Они привезли в Екатеринбург 111 тонн посылок. В основном это товары, приобретенные уральцами в китайских интернет-магазинах, от гаджетов до обуви.
До конца года запланировано прибытие в Екатеринбург еще семи грузовых самолетов из Китая.