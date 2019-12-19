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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-19T10:19+0300
https://ria.ru/20191219/1562568117.html
Объем авиапочты из Китая в Екатеринбург в декабре вырос в 4,5 раза
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РИА Новости

Объем авиапочты из Китая в Екатеринбург в декабре вырос в 4,5 раза

10:19 19.12.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 19 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Аэропорт Кольцово с начала декабря принял уже 10 почтовых рейсов из Китая, а объем обработанной авиапочты в 4,5 раза превысил показатели аналогичного периода прошлого года.
В среду сразу два грузовых самолета из Харбина приземлились в аэропорту Кольцово. Они привезли в Екатеринбург 111 тонн посылок. В основном это товары, приобретенные уральцами в китайских интернет-магазинах, от гаджетов до обуви.
До конца года запланировано прибытие в Екатеринбург еще семи грузовых самолетов из Китая.
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
18 декабря, 14:32Россия-Китай: Главное
БФУ имени Канта и Аньхуэйский медуниверситет будут сотрудничать
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
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