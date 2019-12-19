Китайцы построят ледовый городок в Сокольниках

МОСКВА, 19 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Москвичам покажут, на что способны харбинские мастера работы со льдом и снегом. В "Сокольниках" 24 декабря в 16:00 откроется сквер китайских ледяных скульптур.
Гостей ждут огромные яркие панно и фигуры с подсветкой, подобные тем, какие их авторы делают дома в Харбине. В этом северокитайском городе ежегодно, начиная с 1963 года, проводится один из самых красивых зимних праздников планеты.
Харбинский фестиваль снежных и ледяных скульптур продлится до 15 января, и станет подарком жителям и гостям столицы: вход свободный.