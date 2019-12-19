Выбор РИА Новости: главные события 2019 года в военной сфере

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Уходящий год для отечественного оборонно-промышленного комплекса стал без преувеличения хлебным, чего только стоит триллионный пакет контрактов, подписанный на форуме "Армия"; стабилен портфель иностранных заказов, а Турции поставлены системы Уходящий год для отечественного оборонно-промышленного комплекса стал без преувеличения хлебным, чего только стоит триллионный пакет контрактов, подписанный на форуме "Армия"; стабилен портфель иностранных заказов, а Турции поставлены системы С-400

Армия продолжила укреплять свой боевой потенциал и вновь показала высокий профессионализм в ходе масштабных учений "Центр-2019". Но не обошлось без происшествий. Пожар на "Адмирале Кузнецове" и научно-исследовательском глубоководном аппарате унес жизни моряков, а при взрыве на военном полигоне в ходе испытаний жидкостного реактивного двигателя погибли сотрудники Росатома. Об этих и других событиях в военной сфере – в материале профильной редакции РИА Новости.

Закупились по-крупному

Одним из главных событий для оборонно-промышленного комплекса России в 2019 году стало заключение в ходе форума "Армия" 46 государственных контрактов на поставку в войска перспективных образцов вооружения и военной техники на триллион с лишним рублей. Случай для российской истории беспрецедентный, такого масштабного "шоппинга" у военных еще не было.

В частности, были подписаны ранее анонсируемые президентом России Владимиром Путиным соглашения на поставку 76 истребителей пятого поколения Су-57 и 98 ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник". К первому, кстати, интерес проявляют не только российские заказчики – на авиашоу МАКС президент Турции Реджеп Эрдоган внимательно осмотрел впервые представленный на публике отечественный истребитель пятого поколения. Однако об экспорте этой машины можно будет говорить только после того, как будут удовлетворены первоначальные потребности российской армии. Оба контракта должны быть выполнены до завершения текущей госпрограммы вооружений, то есть до 2028 года.

Также Минобороны закупило различные средства поражения, бронетанковую технику, подводные лодки, но об этом позднее.

Впервые в небе

Не менее значимым стал первый полет перспективного ударного беспилотника "Охотник", а также нового российского легкого транспортника Ил-112В . О новом ударном дроне официальной информации мало. Пока известно лишь, что создан он в конструкторском бюро фирмы Сухого и выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. Беспилотник оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, а про его ударные функции сведений нет вовсе. Как заявлял РИА Новости вице-премьер РФ Юрий Борисов, серийное производство "Охотников" начнется после 2024 года.

Что же касается Ил-112В, то здесь, напротив, информации много и на любой вкус, но на технических деталях фокусироваться не будем. Разработанный в России с нуля в постсоветский период турбовинтовой военно-транспортный самолет грузоподъемностью до 5 тонн является своеобразным долгостроем. Дату его первого полета анонсировали уже в 2006 году, но из-за ряда различных обстоятельств Ил-112В оторвался от земли лишь в марте 2019-го. Все задачи небесного дебюта были выполнены, но впереди еще очень много работы. По официальной информации "Ильюшина", во второй раз самолет поднимется в небо только в 2020-м. До этого времени ему будут всячески снижать массу и проводить работы, необходимые для достижения прописанных в тактико-техническом задании Минобороны параметров. Пока контракт с военными предусматривает три машины, но необходимость в таких самолетах ведомство оценивает в 100 единиц.

"Искандер" на страже

В конце ноября произошло событие, которое, вероятно, заставило понервничать наших партнеров из НАТО - Сухопутные войска России полностью перевооружились на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Наличие такого комплекса в ВС РФ дает огромное преимущество в тактическом плане. "Искандер-М" способен поражать средства противоракетной и противовоздушной обороны, самолеты и вертолеты на аэродромах, а также командные пункты и объекты инфраструктуры противника на дальности до 500 км. В его состав входят несколько типов ракет, среди которых баллистические и крылатые, вдобавок предприятия оборонно-промышленного комплекса работают над модернизацией комплекса для повышения его боевых и эксплуатационных характеристик.

Ученье - свет

Наряду с поступлением новой техники в войска Минобороны не забывает и о постоянном совершенствовании профессионализма военнослужащих. С 16 по 21 сентября прошли стратегические командно-штабные учения "Центр-2019", отдельные эпизоды которых состоялись на полигонах государств-партнеров. В ходе крупнейших в этом году стратегических учений были отработаны новые формы военных действий - как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, с принятием нестандартных решений в сложной обстановке.

Минобороны заблаговременно проинформировало мировую общественность о замысле и составе участников "Центра-2019". За активной фазой учений на полигоне Донгуз наблюдали более 120 военных атташе из 75 стран, всего же в них приняли участие 128 тысяч военнослужащих из восьми стран (России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана), более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.

Еще одним крупным мероприятием боевой подготовки в 2019 году станут военно-морские учения с участием Ирана, России и Китая, запланированные на 27 декабря в северной части Индийского океана. По мнению посла Ирана в Москве Мехди Санаи, это свидетельствует "о еще большем партнерстве трех стран по обеспечению региональной безопасности". Учения пройдут в Оманском заливе, а план по ним был принят несколько месяцев назад. Других подробностей пока нет, но известно, что основные усилия будут направлены на отработку борьбы с террористами и пиратами.

Обновление ВМФ. Кадровое тоже

Для Военно-морского флота уходящий год оказался весьма насыщенным. Не все из событий были со знаком "плюс", но обо всем по порядку. В мае главкома Владимира Королева сменил Николай Евменов, раньше командовавший Северным флотом. Причины такого кадрового решения не объявлялись. При вручении штандарта новому главкому Шойгу поблагодарил Королева "за честное отношение к делу" и пожелал успехов на новом месте работы, которым стала Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). К слову, туда же в свое время был трудоустроен и предшественник Королева Виктор Чирков.

Что касается обновления самого флота, то на форуме "Армия" были заключены контракты на поставку многоцелевых атомных подлодок "Ясень-М" и дизель-электрических "Лада". Параметры контрактов не разглашались в силу закрытости информации. Не обошли стороной и стратегические "Бореи". Как заявлял замминистра обороны Алексей Криворучко, число субмарин данного проекта в составе флота увеличится с 8 до 10 единиц. Источник в оборонно-промышленном комплексе позднее рассказал РИА Новости, что девятую и десятую атомные подлодки модернизированного проекта 955А ("Борей-А") планируется заложить 9 мая 2020 года и передать ВМФ России в 2026 и 2027 годах.

Кроме того, весной на заводе "Севмаш" в Северодвинске состоялась официальная церемония спуска на воду первой опытной лодки, носителя подводных беспилотников "Посейдон", "Белгород" (проект 09852). Штатный же носитель этих аппаратов - атомная подводная лодка спецназначения "Хабаровск" (проект 09851) - будет спущен на воду на заводе "Севмаш" до конца 2019 года.

Секретная стратегия

Лето для Военно-морского флота запомнилось не только новыми контрактами на поставку вооружений, но и трагическим событием. 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков. По данным Минобороны, подводники проводили исследования по изучению гидросферы. Среди погибших - семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. В военном ведомстве отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.

Причины пожара и другие подробности об этом происшествии не разглашаются. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это абсолютно нормальная практика, когда информация, составляющая гостайну, не раскрывается.

"Кузнецов" в огне

К сожалению, на этом пожары на флоте не закончились. 12 декабря в первом энергоблоке проходящего ремонт с модернизацией тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошло возгорание - предварительно, из-за попадания искры от сварки в трюм, где было разлито топливо. Вспыхнувший огонь тушили сутки, погибли два человека, более десяти пострадали. Несмотря на это происшествие, по заявлению главы ОСК Алексея Рахманова, ремонт на авианосце продолжается и не прекращался. Размеры ущерба и истинные причины случившегося установит комиссия.

Стоит отметить, что ЧП с "Адмиралом Кузнецовым" происходит не впервые. В конце октября прошлого года в доке судоремонтного завода в Мурманской области при спуске крейсера на воду произошла аварийная ситуация, в результате которой этот док затонул. Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы и корпуса авианосца.

Работы по ремонту и модернизации крейсера должны завершиться в 2020 году, а на испытания корабль должен выйти в 2021 году.

Взрыв в Белом море

Создание перспективных образцов вооружения и другие работы по укреплению обороноспособности страны порой приводят к неудачам, а иногда и трагедиям. Так произошло и 8 августа в Белом море. При испытании жидкостной реактивной двигательной установки на одном из беломорских полигонов произошел взрыв, в результате которого, по данным Росатома, погибли пять сотрудников ядерного центра из Сарова, основной профиль работы которого - разработки в области ядерного оружия.

Путин впоследствии рассказал, что "люди, которые пострадали и погибли, они выполняли чрезвычайно важную работу для обеспечения безопасности" России, работая "над перспективными вооружениями".

В СМИ пытались провести параллели с Чернобылем, однако специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал подобные инсинуации "полной ахинеей". Минобороны и местные власти также заявляли, что радиационный фон был в норме.

С-400 для Турции

Официальные итоги уходящего года в области продажи вооружений за рубеж будут подводить весной 2020-го. Но об основных событиях в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами можно рассказать уже сейчас. Портфель заказов держится на уровне 50 миллиардов долларов, Россия по-прежнему занимает второе место в мире по экспорту вооружений, а с начала года было продано оружия на 13 миллиардов долларов.

Пожалуй, ключевым итогом уходящего года в сфере ВТС стало завершение поставок всех элементов зенитных ракетных систем большой дальности С-400 в Турцию по контракту, который предусматривал поставку четырех дивизионов "Триумфов" на сумму около 2,5 млрд долларов.

Заключение и своевременное исполнение этого контракта крайне важны для нашей страны, учитывая недобросовестный характер конкурентной борьбы на рынке вооружений. У США в чести санкции и ультиматумы, а учитывая, что Турция является членом НАТО, механизмов, к которым прибегал Вашингтон, чтобы заставить Анкару отказаться от С-400, еще больше. Однако Турция на протяжении последних двух лет стоит на своем и строго следует условиям контракта, невзирая на угрозы из-за океана.

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