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2019-12-19T09:50+0300
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В Москве пенсионерка отдала мошенникам деньги, поверив в атаку хакеров
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РИА Новости

В Москве пенсионерка отдала мошенникам деньги, поверив в атаку хакеров

09:50 19.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкХакеры
Хакеры
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Хакеры. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Полиция Москвы проводит проверку по факту хищения около 2,9 миллиона рублей у 69-летней женщины, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО.
По информации ведомства, в хамовнический отдел полиции поступило заявление от пенсионерки. Она пояснила, что 5 декабря ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что на ее банковский счет была совершена хакерская атака.
Звонок с неизвестного номера
14 декабря, 10:53
Житель Подмосковья "парализовал" телефонного мошенника
Через пять дней перезвонил тот же человек и сказал, чтобы вернуть деньги, надо перевести их на другой счет.
"Гражданка перевела на указанный им счет 2,87 миллиона рублей. Зайдя в отделение банка, узнала от сотрудников, что это были мошенники", - говорится в сообщении.
Полиция проводит проверку.
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0852101
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МошенничествоМоскваПроисшествия
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