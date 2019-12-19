В Москве пенсионерка отдала мошенникам деньги, поверив в атаку хакеров

По информации ведомства, в хамовнический отдел полиции поступило заявление от пенсионерки. Она пояснила, что 5 декабря ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что на ее банковский счет была совершена хакерская атака.