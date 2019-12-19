В Москве пенсионерка отдала мошенникам деньги, поверив в атаку хакеров

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Полиция Москвы проводит проверку по факту хищения около 2,9 миллиона рублей у 69-летней женщины, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО.
По информации ведомства, в хамовнический отдел полиции поступило заявление от пенсионерки. Она пояснила, что 5 декабря ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что на ее банковский счет была совершена хакерская атака.
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Через пять дней перезвонил тот же человек и сказал, чтобы вернуть деньги, надо перевести их на другой счет.
"Гражданка перевела на указанный им счет 2,87 миллиона рублей. Зайдя в отделение банка, узнала от сотрудников, что это были мошенники", - говорится в сообщении.
Полиция проводит проверку.