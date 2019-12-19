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На севере Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,5
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РИА Новости

На севере Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,5

09:40 19.12.2019
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© РИА Новости / П. Барахта / Перейти в фотобанкГород Хиросима
Город Хиросима
© РИА Новости / П. Барахта
Перейти в фотобанк
Город Хиросима. Архивное фото
ТОКИО, 19 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на севере японского острова Хонсю, в префектуре Аомори, сообщило центральное метеорологическое управление страны.
По его данным, эпицентр находился к востоку от побережья Аомори. Очаг землетрясения залегал на глубине около 50 километров. Подземные толчки ощущались также в префектурах Иватэ и Акита, на юге острова Хоккайдо.
Сейсмограф. Архивное фото
18 декабря, 06:03
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Новой Зеландии
По японской 7-балльной шкале их сила максимально составила 5 баллов.
Угрозы цунами нет, уточняет метеослужба.
Сообщений о пострадавших или ущербе не поступало.
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Хонсю (остров)ЯпонияЗемлетрясениеВ мире
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