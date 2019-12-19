Боливия обратится за сотрудничеством к Интерполу по делу Моралеса

"В настоящее время делается запрос на передачу ордера на арест в полицию для его исполнения, будет сделан запрос о сотрудничестве Интерпола и будет введено в курс дело министерство иностранных дел с тем, чтобы можно было задействовать все механизмы сотрудничества", - приводятся в релизе слова генпрокурора Боливии Хуана Ланчипы Понсы.