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Боливия обратится за сотрудничеством к Интерполу по делу Моралеса
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РИА Новости

Боливия обратится за сотрудничеством к Интерполу по делу Моралеса

09:29 19.12.2019
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© AP Photo / Juan KaritaЭво Моралес
Эво Моралес
© AP Photo / Juan Karita
Эво Моралес. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Боливия обратится за сотрудничеством к Интерполу в связи с выданным ранее ордером на арест экс-президента страны Эво Моралеса, сообщается в пресс-релизе генпрокуратуры страны.
Министр внутренних дел временного правительства Боливии Артуро Мурильо опубликовал в среду ордер на арест Моралеса по обвинению в мятеже, терроризме и финансировании терроризма, который выпустила прокуратура страны. Моралес заявил, что данный ордер является незаконным и неконституционным.
"В настоящее время делается запрос на передачу ордера на арест в полицию для его исполнения, будет сделан запрос о сотрудничестве Интерпола и будет введено в курс дело министерство иностранных дел с тем, чтобы можно было задействовать все механизмы сотрудничества", - приводятся в релизе слова генпрокурора Боливии Хуана Ланчипы Понсы.
Понса отметил, что в отношении Моралеса начата обычная процедура разбирательства, так как "расследуемые действия имели место, когда (Моралес) уже не был президентом".
После того, как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата
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