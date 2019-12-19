На Камчатке появится служба сиделок для пожилых людей и инвалидов

"У нас появляется служба сиделок для тех, кто в силу возраста или здоровья не могут передвигаться или выходить из дома. Даже если у таких людей есть родственники, помощь в уходе и присмотре – это всегда хорошее подспорье семье. Кроме того, у нас есть практика посещения таких малоподвижных граждан мобильными бригадами. Теперь мы закрепили в законе, что в составе бригады обязательно должен быть врач", - приводит пресс-служба слова спикера краевого парламента Валерия Раенко.