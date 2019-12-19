На Камчатке появится служба сиделок для пожилых людей и инвалидов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. Депутаты камчатского парламента приняли закон, расширяющий меры социальной поддержки для жителей полуострова, согласно которому в регионе будет создана система долговременного ухода за маломобильными пожилыми людьми и инвалидами, сообщает пресс-служба краевого законодательного собрания.
Отмечается, что в 2020 году данная работа будет вестись на территории Петропавловска-Камчатского, а также Елизовского, Усть-Камчатского, Тигильского и Мильковского районов. Изменения законодательства подразумевают введение новых инструментов оказания помощи на дому.
"У нас появляется служба сиделок для тех, кто в силу возраста или здоровья не могут передвигаться или выходить из дома. Даже если у таких людей есть родственники, помощь в уходе и присмотре – это всегда хорошее подспорье семье. Кроме того, у нас есть практика посещения таких малоподвижных граждан мобильными бригадами. Теперь мы закрепили в законе, что в составе бригады обязательно должен быть врач", - приводит пресс-служба слова спикера краевого парламента Валерия Раенко.
Еще одно новшество – "теперь жители сельской местности старше 65 лет при необходимости имеют право обратиться в социальные службы о том, чтобы их отвезли в медицинское учреждение". "Ранее у нас такая услуга была только в городских округах", - сообщил Раенко.
В депутатском корпусе добавили, что мероприятия реализуются в рамках национального проекта "Демография". В дальнейшем положительный опыт оказания такой помощи планируется распространить и на другие районы Камчатского края.