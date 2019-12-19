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ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны ВСУ за сутки
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РИА Новости

ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны ВСУ за сутки

08:24 19.12.2019
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 дек - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 17 декабря украинские силовики не нарушали режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За 18 декабря... зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП и миномета калибром 82 миллиметра по подконтрольным республике населенным пунктам Голубовское и Фрунзе.
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