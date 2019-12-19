Новосибирск намерен претендовать на звание "Города трудовой доблести"

НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Новосибирск после выхода указа президента о "Городах трудовой доблести" планирует претендовать на это звание, сообщил журналистам в четверг мэр Анатолий Локоть.

Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил принять на федеральном уровне звание "Город трудовой доблести" для городов, которые внесли вклад в обеспечение военных действий и трудового подвига в тылу в годы Великой Отечественной войны. По его словам, законопроект "полностью готов" и в случае одобрения президентом РФ Владимиром Путиным "может быть оперативно внесен в Госдуму".

"Указ президента, вероятно, начнет действовать со следующего года. Мы в соответствии со всеми процедурами будем подавать документы и сделаем все, для того, чтобы это решение состоялось. Думаю, что тут важна позиция, в том числе ветеранов. Думаю, они нас в этом плане поддержат", - сказал Локоть.

Он отметил, что Новосибирск уже имеет признанное общественностью звание "Город трудовой доблести и славы".

"У нас есть документ, подписанный дважды Героем Советского Союза Алексеем Губаревым, ныне, к сожалению, ушедшим. Это, безусловно, признание общественности. Нам дали это звание вместе с Челябинском. Мы присутствовали в Москве на собрании, где принималось это решение. Затем сам Губарев прилетал сюда в Новосибирск и на сцене оперного театра был вручен этот документ", - сказал градоначальник.