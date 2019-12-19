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Новосибирск намерен претендовать на звание "Города трудовой доблести"
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РИА Новости

Новосибирск намерен претендовать на звание "Города трудовой доблести"

07:30 19.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирск
Новосибирск
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Новосибирск после выхода указа президента о "Городах трудовой доблести" планирует претендовать на это звание, сообщил журналистам в четверг мэр Анатолий Локоть.
Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил принять на федеральном уровне звание "Город трудовой доблести" для городов, которые внесли вклад в обеспечение военных действий и трудового подвига в тылу в годы Великой Отечественной войны. По его словам, законопроект "полностью готов" и в случае одобрения президентом РФ Владимиром Путиным "может быть оперативно внесен в Госдуму".
"Указ президента, вероятно, начнет действовать со следующего года. Мы в соответствии со всеми процедурами будем подавать документы и сделаем все, для того, чтобы это решение состоялось. Думаю, что тут важна позиция, в том числе ветеранов. Думаю, они нас в этом плане поддержат", - сказал Локоть.
Он отметил, что Новосибирск уже имеет признанное общественностью звание "Город трудовой доблести и славы".
"У нас есть документ, подписанный дважды Героем Советского Союза Алексеем Губаревым, ныне, к сожалению, ушедшим. Это, безусловно, признание общественности. Нам дали это звание вместе с Челябинском. Мы присутствовали в Москве на собрании, где принималось это решение. Затем сам Губарев прилетал сюда в Новосибирск и на сцене оперного театра был вручен этот документ", - сказал градоначальник.
Он добавил, что это звание стало признанием общественности заслуг города за доблесть в труде во время Великой Отечественной войны. "Это очень важно. Постараемся, чтобы и на государственном уровне это звание было подтверждено. Думаю, история Новосибирска этого заслуживает", - добавил он.
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Анатолий ЛокотьНовосибирскОбщество
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