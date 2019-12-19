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СМИ: в США авиамеханик признал вину в попытке повредить самолет
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РИА Новости

СМИ: в США авиамеханик признал вину в попытке повредить самолет

06:19 19.12.2019
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© AP Photo / Charles KrupaСамолет авиакомпании American Airlines
Самолет авиакомпании American Airlines
© AP Photo / Charles Krupa
Самолет авиакомпании American Airlines. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Механик авиакомпании American Airlines Ахмед Алани признал свою вину в том, что пытался нанести вред системе одного из самолетов компании, сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее 60-летний Алани был обвинен в том, что пытался повредить навигационную систему одного из самолетов компании. Самолет должен был лететь из Майами на Багамы со 150 пассажирами на борту, однако взлет был прерван из-за сообщения об ошибке системы. Алани подозревали в связи с террористической группировкой "Исламское государство".
По сообщению издания, проработавший в American Airlines более 30 лет Алани признался в том, что приклеил кусок пены, чтобы блокировать модуль, оповещающий о скорости, высоте и другой важной информации о полете самолета.
Он сообщил, что не хотел причинить вред пассажирам, а пытался своими действиями задержать или отменить рейс "в надежде получить сверхурочную работу".
Отмечается, что приговор Алани будет вынесен в марте 2020 года в федеральном суде Майами.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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