СМИ: в США авиамеханик признал вину в попытке повредить самолет

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Механик авиакомпании Механик авиакомпании American Airlines Ахмед Алани признал свою вину в том, что пытался нанести вред системе одного из самолетов компании, сообщает газета Wall Street Journal

Ранее 60-летний Алани был обвинен в том, что пытался повредить навигационную систему одного из самолетов компании. Самолет должен был лететь из Майами на Багамы со 150 пассажирами на борту, однако взлет был прерван из-за сообщения об ошибке системы. Алани подозревали в связи с террористической группировкой "Исламское государство".

По сообщению издания, проработавший в American Airlines более 30 лет Алани признался в том, что приклеил кусок пены, чтобы блокировать модуль, оповещающий о скорости, высоте и другой важной информации о полете самолета.

Он сообщил, что не хотел причинить вред пассажирам, а пытался своими действиями задержать или отменить рейс "в надежде получить сверхурочную работу".

Отмечается, что приговор Алани будет вынесен в марте 2020 года в федеральном суде Майами.