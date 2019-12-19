МЧС России направило в Донбасс колонну с новогодними подарками

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с новогодними подарками отправилась в Донецкую и Луганскую области Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Колонна покинула территорию Донского спасательного центра МЧС в Ростове-на-Дону. В Донецкую и Луганскую области будут доставлены новогодние подарки и медикаменты общим весом более 110 тонн", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 12 декабря. Жителям Донецка и Луганска было доставлено более 435 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов, в составе которых молочные смеси и консервы. По данным МЧС, за 2019 год силами ведомства жителям Донбасса было доставлено более 5,3 тысячи тонн гуманитарной помощи.