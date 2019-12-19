Жителям Камчатки разрешили курить возле жилых домов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. Камчатские депутаты не стали запрещать жителям края курить возле жилых домов и открытых спортивных площадок, запрет исключён из принятого ими регионального закона об ограничении курения табака, сообщает пресс-служба Законодательного собрания края.
Отмечается, что данный законопроект "Об установлении дополнительных ограничений курения табака в отдельных общественных местах на территории Камчатского края" был разработан прокуратурой края, а затем доработан депутатским корпусом с учётом мнения жителей полуострова. Из окончательной редакции депутаты исключили нормы о запрете курения на расстоянии 15 метров от учреждений, предприятий, магазинов, жилых домов, а также в парках, скверах и на открытых объектах для занятий физкультурой и спортом.
"Предложения прокуратуры вызвали вопросы у депутатов. Почему расстояние именно 15 метров, и кто будет его замерять? … Депутатская рабочая группа доработала проект с учетом мнения жителей. Мы стремились соблюсти баланс интересов курящих и некурящих граждан. В результате сочли, что достаточно будет запрета на курение в скверах и парках, имеющих ограждение, а также в крытых надземных переходах", – приводит пресс-служба слова депутата Светланы Галянт.
В законодательном собрании добавили, что закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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