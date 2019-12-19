Жителям Камчатки разрешили курить возле жилых домов

Отмечается, что данный законопроект "Об установлении дополнительных ограничений курения табака в отдельных общественных местах на территории Камчатского края" был разработан прокуратурой края, а затем доработан депутатским корпусом с учётом мнения жителей полуострова. Из окончательной редакции депутаты исключили нормы о запрете курения на расстоянии 15 метров от учреждений, предприятий, магазинов, жилых домов, а также в парках, скверах и на открытых объектах для занятий физкультурой и спортом.