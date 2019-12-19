В Благовещенске массово эвакуировали детские сады

"На текущий момент поступили сообщения о заминировании 13 объектов. Детский сад номер 60 кинологи отработали, вызов ложный. По остальным работа продолжается", - говорится в сообщении администрации Благовещенска.

Отмечается, что дети эвакуированы в другие корпуса детсадов, близлежащие школы, на места направлены автобусы для обогрева.