Трамп заявил, что три демократа проголосовали против импичмента

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп заявил, что трое демократов в палате представителей проголосовали против его импичмента

"Демократы всегда держатся вместе. Вдумайтесь: три демократа заняли нашу сторону. Это неслыханно", - сказал он в четверг на митинге в штате Мичиган. Трансляцию его выступления ведет телеканал Fox News

В ночь на четверг палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу".

После голосования в палате представителей дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.