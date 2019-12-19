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Косачев назвал цель процедуры объявления импичмента Трампу
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РИА Новости

Косачев назвал цель процедуры объявления импичмента Трампу

04:58 19.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Цель процедуры объявления импичмента американскому президенту Дональду Трампу, инициированной демократами - не допустить его до власти во второй раз, но успех сомнителен, заявил журналистам в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
В ночь на четверг палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу".
"Нет сомнений, что запущенная демократами процедура импичмента Дональду Трампу - это не про отстранение его от власти, а про недопущение его к власти во второй раз", - отметил сенатор.
По словам политика, процедура здесь стала самоцелью. Ведь для объявления импичмента нужны не менее двух третей голосов сенаторов, или не менее 67, а республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100 и легко блокируют попытку "свергнуть" своего кандидата, даже если у них у самих хватает претензий к нему.
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"Сейчас конгрессменам нужна максимальная шумиха вокруг этого процесса, "обсасывание" всевозможных деталей, выдвижение все новых и новых обвинений, даже если их опровергнут: главное, что "осадочек останется", - сказал Косачев.
Парламентарий также считает, что в том, что Трампа обвиняют в злоупотреблении властью, а это один из двух ключевых пунктов, есть очевидная ирония. По словам Косачева, он не помнит такого президента США, который был бы так ограничен в своих действиях, как нынешний.
"У него больше проблем с "употреблением" власти, чем со злоупотреблением ею, но демократов это не смущает: они вынуждены идти ва-банк, и выжмут из "импичмент-шоу" максимум", - уверен сенатор. Хотя есть риск, что процесс обернётся провалом для его инициаторов, и Трамп умеет из таких ситуаций выжимать максимум, заключил он.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампКонстантин КосачевСШАВ мире
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