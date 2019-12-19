Косачев назвал цель процедуры объявления импичмента Трампу

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Цель процедуры объявления Цель процедуры объявления импичмента американскому президенту Дональду Трампу , инициированной демократами - не допустить его до власти во второй раз, но успех сомнителен, заявил журналистам в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

В ночь на четверг палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу".

"Нет сомнений, что запущенная демократами процедура импичмента Дональду Трампу - это не про отстранение его от власти, а про недопущение его к власти во второй раз", - отметил сенатор.

По словам политика, процедура здесь стала самоцелью. Ведь для объявления импичмента нужны не менее двух третей голосов сенаторов, или не менее 67, а республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100 и легко блокируют попытку "свергнуть" своего кандидата, даже если у них у самих хватает претензий к нему.

"Сейчас конгрессменам нужна максимальная шумиха вокруг этого процесса, "обсасывание" всевозможных деталей, выдвижение все новых и новых обвинений, даже если их опровергнут: главное, что "осадочек останется", - сказал Косачев.

Парламентарий также считает, что в том, что Трампа обвиняют в злоупотреблении властью, а это один из двух ключевых пунктов, есть очевидная ирония. По словам Косачева, он не помнит такого президента США, который был бы так ограничен в своих действиях, как нынешний.