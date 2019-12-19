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Большинство задержанных в Домодедово граждан Израиля отпустили
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РИА Новости

Большинство задержанных в Домодедово граждан Израиля отпустили

04:24 19.12.2019 (обновлено: 07:39 19.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание международного аэропорта "Домодедово". Архивное фото
Здание международного аэропорта Домодедово. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Большинство из задержанных в аэропорту "Домодедово" граждан Израиля отпустили, сообщили РИА Новости в израильском посольстве.

Что произошло

О задержании более 40 граждан Израиля ранее сообщили в дипмиссии этой страны в Москве.
Причиной задержания израильтян в московском аэропорту Домодедово, как сообщает РЕН ТВ, стали проблемы с документами.
По данным телеканала, задержанные иностранцы не имели разрешения на въезд и временное пребывание в России. Для получения необходимых документов им нужно было до вылета обратиться в российское консульство.
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Отпустили не всех

Как сообщили в посольстве Израиля, были отпущены 45 из 46 задержаных."Один из них все еще задержан, но мы надеемся, что его тоже скоро отпустят", — сказали в посольстве.
Также в дипмиссии отметили, что задержанных объединяет только то, что они приехали из Израиля, они не были частью какой-либо делегации, команды, у каждого была своя причина для приезда.
В Израиль не пустили более 5,5 тысячи россиян
В среду пресс-секретарь посольства России в Израиле Александр Гаврилов сообщил, что юолее 5,7 тысячи россиянам отказали во въезде в Израиль с начала 2019 года, ежедневно около 20 российских туристов не попадают в страну.
По его словам, речь идет в том числе о тех, кто прибывает в страну с туристическими целями: они имеют на руках проплаченные билеты в обе стороны, отели и ваучеры, соответствующее количество финансовых средств, необходимых на время пребывания в Израиле.
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Домодедово (аэропорт)МоскваИзраильПроисшествия
Популярные комментарии
46 против 5,7 тыс. - а вой Израиль поднял, как будто фашизм вернулся...((
19 декабря, 05:00
eldeckel
950000
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