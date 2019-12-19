Большинство задержанных в Домодедово граждан Израиля отпустили

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Большинство из задержанных в аэропорту Большинство из задержанных в аэропорту "Домодедово" граждан Израиля отпустили, сообщили РИА Новости в израильском посольстве.

Что произошло

О задержании более 40 граждан Израиля ранее сообщили в дипмиссии этой страны в Москве.

Причиной задержания израильтян в московском аэропорту Домодедово , как сообщает РЕН ТВ , стали проблемы с документами.

По данным телеканала, задержанные иностранцы не имели разрешения на въезд и временное пребывание в России . Для получения необходимых документов им нужно было до вылета обратиться в российское консульство.

Отпустили не всех

Как сообщили в посольстве Израиля, были отпущены 45 из 46 задержаных."Один из них все еще задержан, но мы надеемся, что его тоже скоро отпустят", — сказали в посольстве.

Также в дипмиссии отметили, что задержанных объединяет только то, что они приехали из Израиля, они не были частью какой-либо делегации, команды, у каждого была своя причина для приезда.

В Израиль не пустили более 5,5 тысячи россиян

В среду пресс-секретарь посольства России в Израиле Александр Гаврилов сообщил, что юолее 5,7 тысячи россиянам отказали во въезде в Израиль с начала 2019 года, ежедневно около 20 российских туристов не попадают в страну.