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2019-12-19T03:46+0300
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В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
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РИА Новости

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

03:46 19.12.2019
20024
© РИА Новости / СтрингерГазораспределительная станция в Львовской области
Газораспределительная станция в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Газораспределительная станция в Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
"За последние шесть лет, с 2014 года, Украина транзитировала 474 миллиарда (кубометров газа. – прим. ред.) и заработала на этом 14 миллиардов долларов. Мы не можем позволить себе, как страна со слабой экономикой, лишиться такого источника доходов – приблизительно два с половиной миллиарда долларов в год", - сказал парламентарий.
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По его словам, при расчетном размере экономики страны в 154 миллиарда долларов потенциальные потери составят около двух процентов ВВП.
"Возможное непродление транзитного контракта – это абсолютный экономический нонсенс", - заявил Левочкин. При этом депутат выразил надежду, что президент Владимир Зеленский проявит политическую волю для решения вопроса с продлением контракта.

Переговоры о транзите

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину заканчивается в конце этого года. Москва и Киев проводят двусторонние переговоры, а также встречи в формате Россия — Украина — Еврокомиссия, чтобы договориться о заключении нового соглашения.
Россия настаивает, что контракт может быть подписан только на условиях взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.
В свою очередь, Украина эти условия считает неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
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Оппозиционная платформа - За жизньСергей ЛевочкинВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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НВНиколай Васильевич
1100000
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