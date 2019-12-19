В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

"За последние шесть лет, с 2014 года, Украина транзитировала 474 миллиарда (кубометров газа. – прим. ред.) и заработала на этом 14 миллиардов долларов. Мы не можем позволить себе, как страна со слабой экономикой, лишиться такого источника доходов – приблизительно два с половиной миллиарда долларов в год", - сказал парламентарий.

По его словам, при расчетном размере экономики страны в 154 миллиарда долларов потенциальные потери составят около двух процентов ВВП.

"Возможное непродление транзитного контракта – это абсолютный экономический нонсенс", - заявил Левочкин. При этом депутат выразил надежду, что президент Владимир Зеленский проявит политическую волю для решения вопроса с продлением контракта.

Переговоры о транзите

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину заканчивается в конце этого года. Москва и Киев проводят двусторонние переговоры, а также встречи в формате Россия — Украина — Еврокомиссия, чтобы договориться о заключении нового соглашения.

Россия настаивает, что контракт может быть подписан только на условиях взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.