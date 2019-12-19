В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров

Режим ЧС в Новом Южном Уэльсе объявляют уже второй раз с начала сезона пожаров. Природные пожары разгорелись с новой силой в начале ноября. Есть жертвы. Уничтожены уже более миллиона гектаров леса, в том числе места обитания коал.