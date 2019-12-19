В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Гладис Береджиклян объявила режим ЧС на следующие семь дней в связи с опасностью пожаров, сообщает газета Sydney Morning Herald.
В Новом Южном Уэльсе живет треть населения Австралии. Столица штата - Сидней, крупнейший город страны. Из-за пожаров в последние недели мегаполис регулярно затягивает плотным дымом.
Режим ЧС в Новом Южном Уэльсе объявляют уже второй раз с начала сезона пожаров. Природные пожары разгорелись с новой силой в начале ноября. Есть жертвы. Уничтожены уже более миллиона гектаров леса, в том числе места обитания коал.
Вторник стал самым жарким днем в Австралии. Средняя температура по стране составила +40,9. Предыдущий рекорд был установлен седьмого января 2013 года, тогда температура поднялась до 40,3 градусов.
10 декабря, 11:47Уровень качества воздуха в Сиднее пересек критическую отметку