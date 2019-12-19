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В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
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РИА Новости

В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров

01:39 19.12.2019
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© REUTERS / StringerТушение лесного пожара недалеко в Австралии
Тушение лесного пожара недалеко в Австралии
© REUTERS / Stringer
Тушение лесного пожара недалеко в Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Гладис Береджиклян объявила режим ЧС на следующие семь дней в связи с опасностью пожаров, сообщает газета Sydney Morning Herald.
В Новом Южном Уэльсе живет треть населения Австралии. Столица штата - Сидней, крупнейший город страны. Из-за пожаров в последние недели мегаполис регулярно затягивает плотным дымом.
Режим ЧС в Новом Южном Уэльсе объявляют уже второй раз с начала сезона пожаров. Природные пожары разгорелись с новой силой в начале ноября. Есть жертвы. Уничтожены уже более миллиона гектаров леса, в том числе места обитания коал.
Вторник стал самым жарким днем в Австралии. Средняя температура по стране составила +40,9. Предыдущий рекорд был установлен седьмого января 2013 года, тогда температура поднялась до 40,3 градусов.
Сидней
10 декабря, 11:47
Уровень качества воздуха в Сиднее пересек критическую отметку
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АвстралияСиднейВ мире
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