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ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
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РИА Новости

ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ

01:25 19.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Европарламент подготовил проект резолюции, в которой намерен обратиться к Венецианской комиссии с призывом дать правовую оценку российскому закону о регулировании деятельности СМИ-иноагентов, а также с призывом к странам ЕС оказывать "постоянное давление" на РФ в рамках ОБСЕ.
Проект документа, подготовленного несколькими фракциями ЕП, внесен на рассмотрение на пленарной сессии в Страсбурге в четверг.
"ЕП просит государства-члены ЕС поднять вопрос о законе "об иностранных агентах" в институтах Совета Европы, прежде всего в комитете министров и в Парламентской ассамблее Совета Европы; просит Венецианскую комиссию рассмотреть измененный закон" об иностранных агентах" с целью выработки правового заключения и соответствующих рекомендаций", - говорится в проекте.
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Кроме того, евродепутаты предлагают закрепить в документе формулировку с призывом к "государствам-членам ЕС оказывать постоянное давление на российские власти в рамках форумов ОБСЕ с целью соблюдения стандартов ОБСЕ".
В декабре был принят закон о штрафах до 5 миллионов рублей за неисполнение закона о СМИ-иностранных агентах. Согласно документу, нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в 10 тысяч рублей, на должностных лиц - 50 тысяч и на юрлиц - 500 тысяч. За повторное нарушение предлагалось штрафовать граждан на 50 тысяч рублей, должностных лиц - на 100 тысяч и юрлица - на 1 миллион рублей.
За грубое нарушение порядка деятельности (имеется в виду неоднократное нарушение - более двух раз в течение одного года) СМИ-иноагента размер штрафа для граждан составит 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц - 200 тысяч рублей, для юрлиц - 5 миллионов рублей.
Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в 2017 году. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.
Андрей Клишас
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ЕвропарламентОБСЕВенецианская комиссияРоссияВ мире
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