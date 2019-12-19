СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности

КИЕВ, 19 дек - РИА Новости. Конституционный суд Украины отказался восстановить Станислава Шевчука в должности главы суда, сообщает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в суде.
Советник Шевчука Денис Невядомский 11 октября сообщил, что Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Шевчука в полном объеме и обязал восстановить его в должности главы Конституционного суда Украины.
"Сегодня было спецзаседание по вопросу Шевчука. Восстановление его в должности не было поддержано", - цитирует агентство источник.
Мотивы такого решения судей источник сообщить отказался.
Ранее команда журналистских расследований Bihus.infо со ссылкой на источник в КС сообщила, что судьи большинством голосов проголосовали за увольнение Шевчука с должности председателя и судьи КС. По данным СМИ, основанием освобождения Шевчука с должности стал вывод комиссии по регламенту и этике, которая нашла в его работе системные и существенные нарушения. Судьи КС избрали Наталью Шапталу новым председателем. Шевчук назвал произошедшее "антиконституционным переворотом" и обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании незаконным действий КCУ относительного его увольнения.