СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности

"Сегодня было спецзаседание по вопросу Шевчука. Восстановление его в должности не было поддержано", - цитирует агентство источник.

Ранее команда журналистских расследований Bihus.infо со ссылкой на источник в КС сообщила, что судьи большинством голосов проголосовали за увольнение Шевчука с должности председателя и судьи КС. По данным СМИ, основанием освобождения Шевчука с должности стал вывод комиссии по регламенту и этике, которая нашла в его работе системные и существенные нарушения. Судьи КС избрали Наталью Шапталу новым председателем. Шевчук назвал произошедшее "антиконституционным переворотом" и обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании незаконным действий КCУ относительного его увольнения.