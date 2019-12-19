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Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
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РИА Новости

Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма

00:41 19.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев назвал принятие ООН российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма отличной новостью для цивилизованного мира.
В среду Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Документ получил название "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".
"Отличная новость для цивилизованного мира! При этом квалифицированное большинство за, в изгоях США и Украина", - написал Косачев в Facebook.
Он подчеркнул, что деятельность ООН не должна зависеть от "капризов" американских властей, а если в Организации стерпят, от этих капризов рано или поздно будет зависеть весь мир.
Косачев напомнил, что именно он должен был представить данный проект резолюции, однако ему не выдали визу. "Визу для въезда в Нью-Йорк, не как в США, а как в столицу Организации Объединенных Наций", - уточнил он.
Сенатор назвал отсутствие "ооновской" визы радикальным нарушением со стороны США норм международного права и собственных обязательств перед ООН и всем международным сообществом.
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Константин КосачевООНРоссияВ мире
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