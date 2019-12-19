В США начали операцию по снижению показателей преступлений с насилием

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Генпрокурор Генпрокурор США Уильям Барр объявил о начале операции "Неумолимое преследование", направленной на снижение показателей преступлений с насилием в американских городах.

"Мы здесь, чтобы объявить о крупной правоохранительной инициативе, призванной привлечь федеральные ресурсы, ресурсы штатов и местные ресурсы в города, где показатели преступлений с применением насилия все еще высоки по сравнению с национальным средним уровнем. Мы называем это операция "Неумолимое преследование", - сказал он в среду на пресс-конференции в Детройте.

Трансляцию его выступления вел телеканал WXYZ

Сначала операция будет развернута в семи городах. С одной стороны, планируется выделить для работы на местах большее число федеральных агентов, аналитиков и количество оборудования. С другой стороны, правоохранители на местном уровне и уровне штата получат дополнительные ресурсы.

Одним из этих городов будет Детройт, где, по словам Барра, сохраняется самый высокий уровень преступности в стране. Также это Мемфис, Балтимор, Канзас, Кливленд, Милуоки и Альбукерке. В них показатели превышают средний по стране в 4-5 раз.

Для начала на это будет выделен 71 миллион долларов, что, по словам генпрокурора, позволит распределить около 400 полицейских по этим городам и оплатить работу других сотрудников.