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В США начали операцию по снижению показателей преступлений с насилием
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РИА Новости

В США начали операцию по снижению показателей преступлений с насилием

00:29 19.12.2019
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© AP Photo / Matt RourkeСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США
© AP Photo / Matt Rourke
Сотрудники правоохранительных органов США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Генпрокурор США Уильям Барр объявил о начале операции "Неумолимое преследование", направленной на снижение показателей преступлений с насилием в американских городах.
"Мы здесь, чтобы объявить о крупной правоохранительной инициативе, призванной привлечь федеральные ресурсы, ресурсы штатов и местные ресурсы в города, где показатели преступлений с применением насилия все еще высоки по сравнению с национальным средним уровнем. Мы называем это операция "Неумолимое преследование", - сказал он в среду на пресс-конференции в Детройте.
Трансляцию его выступления вел телеканал WXYZ.
Сначала операция будет развернута в семи городах. С одной стороны, планируется выделить для работы на местах большее число федеральных агентов, аналитиков и количество оборудования. С другой стороны, правоохранители на местном уровне и уровне штата получат дополнительные ресурсы.
Одним из этих городов будет Детройт, где, по словам Барра, сохраняется самый высокий уровень преступности в стране. Также это Мемфис, Балтимор, Канзас, Кливленд, Милуоки и Альбукерке. В них показатели превышают средний по стране в 4-5 раз.
Для начала на это будет выделен 71 миллион долларов, что, по словам генпрокурора, позволит распределить около 400 полицейских по этим городам и оплатить работу других сотрудников.
Целью операции будут члены наркокартелей, люди, занимающиеся контрабандой оружия, и другие.
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Уильям БаррСШАВ мире
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