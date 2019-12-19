Киев не начал согласовывать с ДНР поправки в закон о статусе Донбасса

ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украина не приступила к согласованию поправок в закон об особом статусе Донбасса с самопровозглашенной Донецкой народной республикой , заявила по итогам встречи контактной группы в Минске полпред ДНР на переговорах, глава МИД республики Наталья Никонорова.

Ранее украинский парламент продлил действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал этот документ.

"В коммюнике по итогам встречи глав стран "нормандской четверки" украинским президентом было подтверждено обязательство согласовать с нами все правовые аспекты особого статуса Донбасса… Украинский парламент хоть и продлил формальное действие 1 статьи закона об особом статусе Донбасса, но работы над согласованием с нами поправок в него по-прежнему нет", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

Она отметила, что продления действия закона недостаточно, в нем необходимо отразить текст "формулы Штайнмайера", определяющий порядок предоставления статуса Донбассу, а также "исключить блокирующее действие закона предусловия".

"Однако, вместо того, чтобы приступить к деятельности по согласованию полноценного введения в силу закона об особом статусе Донбасса и конституционной реформе с целью придания особому статусу постоянного характера, украинское руководство занимается односторонними действиями. В частности, подает в парламент такой проект изменений в Конституцию, который в корне противоречит комплексу мер и, к тому же, не был нам даже представлен к обсуждению, не говоря уже о его согласовании", - добавила Никонорова.