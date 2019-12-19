В США в полете авиапассажиры увидели, как двигатель стреляет огнем

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пассажиры самолета американской авиакомпании, летевшего из Сан-Диего в Чикаго, в середине пути заметили пламя, стреляющее из двигателя, Пассажиры самолета американской авиакомпании, летевшего из Сан-Диего в Чикаго, в середине пути заметили пламя, стреляющее из двигателя, сообщает The Sun.

Томас Чорни, который сидел у иллюминатора, увидел огонь и снял его на видео , которое опубликовал в соцсети

"Странно сидеть там и думать: "Что, если это все?" Просто сидеть и принимать потенциальную судьбу, которая кажется вполне вероятной, и не говорить спящим людям вокруг", — написал он.

Чорни поделился. "Я довольно спокойный человек, но мне потребовалось время, чтобы остановить дрожь".

Он добавил, что только несколько человек заметили пламя.

Пилоты выключили двигатель, а потом посадили самолет в городе Альбукерке штата Нью-Мексико. О пострадавших не сообщалось, пассажиры продолжили свой путь на другом лайнере.

Сотрудник авиакомпании пояснил, что самолет пришлось посадить из-за технической неполадки в одном из двигателей. Он добавил, что лайнер благополучно приземлился, а пассажиры спокойно покинули салон.

Воздушное судно будет проверено.

После публикации видео, пользователи соцсети похвалили Томаса за спокойствие. Один из комментаторов отметил, что "самолет, полный паникующих пассажиров, был бы более опасен, чем то, что происходило на этом видео".