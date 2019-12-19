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Культура
2019-12-19T08:00+0300
https://ria.ru/20191219/1562537205.html
Настоящая русская свадьба: какой она была на самом деле
https://cdn25.img.ria.ru/images/156252/20/1562522090_0:308:3094:2048_1036x0_80_0_0_10a1280b0c6ba08447716dfb7ab8bd75.jpg
РИА Новости

Настоящая русская свадьба: какой она была на самом деле

08:00 19.12.2019
157
"Запой", трехдневный пир, плетение кос и праздничный поезд — без этого не обходилась русская свадьба начиная с X века. Многие традиции с тех пор оказались забыты или потеряли свое значение. О специальных обрядах, смыслах и бытовых аспектах можно узнать на выставке "Русская свадьба", которая открылась в Историческом музее.

"Мы показываем тот обряд, который даже после реформ Петра I сохранился в народной среде и дошел до начала XX века, — рассказала РИА Новости куратор Людмила Савченкова. — Но, конечно, в каждом регионе этапы празднества имели свои особенности".

Традиции свадебного торжества восходят к древним славянским обычаям, ритуалам и магическим действиям. Все этапы обряда были описаны в Свадебном чине Домостроя середины XVI века. Обо всем этом — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Кате и Максиму интересны русские традиции, и свою свадьбу они решили провести прямо в залах Исторического музея. Как рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова, такая возможность есть и у других пар — в музее организованы выездные регистрации.

Выставка Русская свадьба в Москве
1 из 11

Кате и Максиму интересны русские традиции, и свою свадьбу они решили провести прямо в залах Исторического музея. Как рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова, такая возможность есть и у других пар — в музее организованы выездные регистрации.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В прошлом молодежь общалась на гуляньях, посиделках и игрищах. Там и присматривались друг к другу.

Гулянья обычно проходили на открытом воздухе. Начиналось все с торжественного шествия нарядно одетых девушек, исполнявших песни и частушки.

За этой ярмаркой невест наблюдали парни. "Потом молодежь водила хороводы, устраивала игры и плясала. В зависимости от времени года менялись игры и тематика частушек и песен", — объясняет куратор.

Молодожены Максим и Екатерина после окончания бракосочетания на открытии выставки Русская свадьба, посвященной свадебным традициям, в Государственном историческом музее в Москве
2 из 11

В прошлом молодежь общалась на гуляньях, посиделках и игрищах. Там и присматривались друг к другу.

Гулянья обычно проходили на открытом воздухе. Начиналось все с торжественного шествия нарядно одетых девушек, исполнявших песни и частушки.

За этой ярмаркой невест наблюдали парни. "Потом молодежь водила хороводы, устраивала игры и плясала. В зависимости от времени года менялись игры и тематика частушек и песен", — объясняет куратор.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Родители жениха засылали сватов к выбранной девушке. Потом семья невесты отправлялась к жениху смотреть двор. Если все нравилось, молодого человека с его родными приглашали к себе. На смотринах невесте часто устраивали испытания, проверяя, какая из нее хозяйка.

Посетительница на выставке Русская свадьба, посвященной свадебным традициям, в Государственном историческом музее в Москве. Справа картина художника Ивана Куликова Старинный обряд благословения невесты в городе Муроме
3 из 11

Родители жениха засылали сватов к выбранной девушке. Потом семья невесты отправлялась к жениху смотреть двор. Если все нравилось, молодого человека с его родными приглашали к себе. На смотринах невесте часто устраивали испытания, проверяя, какая из нее хозяйка.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© Анна Нехаева

"Окончательно все решали на сговоре: определяли день свадьбы, подарки, приданое, — продолжает Людмила Савченкова. — После этого молодые люди официально считались женихом и невестой".

На всех этапах подготовки торжества девушка и ее родные пекли пряники, которые подавали к столу или дарили. В экспозиции показаны несколько форм для выпечки таких угощений.

А для закрепления договоренностей устраивали первое совместное пиршество двух семей — "запой" или "пропой".

Экспонат выставки Русская свадьба, посвященной свадебным традициям, в Государственном историческом музее в Москве
4 из 11

"Окончательно все решали на сговоре: определяли день свадьбы, подарки, приданое, — продолжает Людмила Савченкова. — После этого молодые люди официально считались женихом и невестой".

На всех этапах подготовки торжества девушка и ее родные пекли пряники, которые подавали к столу или дарили. В экспозиции показаны несколько форм для выпечки таких угощений.

А для закрепления договоренностей устраивали первое совместное пиршество двух семей — "запой" или "пропой".

© Анна Нехаева
© Анна Нехаева

Важной частью ритуала было "завешивание" невесты: ей на голову и лицо накидывали платок или одеяло, что символически отделяло девушку от прежней жизни.

По словам куратора, с этого момента и до дня венчания она должна была оплакивать свою судьбу, уход из родного дома.

Экспонат выставки Русская свадьба, посвященной свадебным традициям, в Государственном историческом музее в Москве
5 из 11

Важной частью ритуала было "завешивание" невесты: ей на голову и лицо накидывали платок или одеяло, что символически отделяло девушку от прежней жизни.

По словам куратора, с этого момента и до дня венчания она должна была оплакивать свою судьбу, уход из родного дома.

© Анна Нехаева
© РИА Новости / Алексей Майшев

После сговора собирали приданое, пекли хлеб, пироги, готовили мясо, варили пиво.

"На свадьбе его было много — иногда до 200 ведер, — отмечает Людмила Савченкова. — Причем считалось, что чем слаще пиво, тем слаще будет жизнь молодоженов".

Пиво приправляли патокой, ягодными смесями и кореньями.

Экспонаты выставки Русская свадьба, посвященной свадебным традициям, в Государственном историческом музее в Москве
6 из 11

После сговора собирали приданое, пекли хлеб, пироги, готовили мясо, варили пиво.

"На свадьбе его было много — иногда до 200 ведер, — отмечает Людмила Савченкова. — Причем считалось, что чем слаще пиво, тем слаще будет жизнь молодоженов".

Пиво приправляли патокой, ягодными смесями и кореньями.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Один из самых красочных элементов торжества — свадебный поезд. Празднично украшенная кавалькада из саней, телег или карет отправлялась из дома жениха к невесте.

"Поезжане" выделялись костюмами: кумачовые ленты на шапках, красные рубахи, полотенца на плечах или крест-накрест.

Экспонат выставки Русская свадьба, посвященной свадебным традициям, в Государственном историческом музее в Москве
7 из 11

Один из самых красочных элементов торжества — свадебный поезд. Празднично украшенная кавалькада из саней, телег или карет отправлялась из дома жениха к невесте.

"Поезжане" выделялись костюмами: кумачовые ленты на шапках, красные рубахи, полотенца на плечах или крест-накрест.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

На девичнике невеста прощалась с родительским кровом, подругами, родственниками и девичьей "красотой", то есть волей. Знаком этого было расплетение косы — символа девичества.

Также невеста шла в баню — туда ее вели подруги, по дороге осыпая зерном и разметая перед ней землю.

Накануне торжества жених присылал подарки: сапоги, перстни, румяна, гребни. Суженая дарила ему подвенечную рубашку, а его друзьям — полотенца.

Начелок (головодец) - девичий головной убор на выставке Русская свадьба, посвященной свадебным традициям, в Государственном историческом музее в Москве. Съемка через стекло
8 из 11

На девичнике невеста прощалась с родительским кровом, подругами, родственниками и девичьей "красотой", то есть волей. Знаком этого было расплетение косы — символа девичества.

Также невеста шла в баню — туда ее вели подруги, по дороге осыпая зерном и разметая перед ней землю.

Накануне торжества жених присылал подарки: сапоги, перстни, румяна, гребни. Суженая дарила ему подвенечную рубашку, а его друзьям — полотенца.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В день венчания проводили древнюю церемонию: расчесывали жениху и невесте волосы, макая гребень в мед, потом девушке надевали "бабий убор", который целиком закрывал волосы.

Молодых осыпали хмелем, зерном или деньгами. В брачную ночь и на утро кормили кашей — древнеславянским ритуальным блюдом.

Выставка Русская свадьба в Москве
9 из 11

В день венчания проводили древнюю церемонию: расчесывали жениху и невесте волосы, макая гребень в мед, потом девушке надевали "бабий убор", который целиком закрывал волосы.

Молодых осыпали хмелем, зерном или деньгами. В брачную ночь и на утро кормили кашей — древнеславянским ритуальным блюдом.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Во время венчания в дом жениха перевозили приданое. Обычно это были постельные принадлежности, полотенца, скатерти и салфетки, а еще иконы, одежда, обувь, украшения. Иногда и мебель с домашней утварью.

Зажиточные крестьяне добавляли и самовар.

Сумма приданого зависела от достатка семьи и варьировалась от пяти до трехсот рублей.

Экспонаты выставки Русская свадьба, посвященной свадебным традициям, в Государственном историческом музее в Москве
10 из 11

Во время венчания в дом жениха перевозили приданое. Обычно это были постельные принадлежности, полотенца, скатерти и салфетки, а еще иконы, одежда, обувь, украшения. Иногда и мебель с домашней утварью.

Зажиточные крестьяне добавляли и самовар.

Сумма приданого зависела от достатка семьи и варьировалась от пяти до трехсот рублей.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

По словам Людмилы Савченковой, именно свадебный пир, даже не венчание, официально закреплял за женихом и невестой статус супружеской пары.

Обычно пир длился три дня, при этом молодые в первый день обычно не пили, а ели только ритуальное свадебное блюдо — по очереди одной ложкой.

Молодожены Максим и Екатерина после окончания бракосочетания на открытии выставки Русская свадьба, посвященной свадебным традициям, в Государственном историческом музее в Москве
11 из 11

По словам Людмилы Савченковой, именно свадебный пир, даже не венчание, официально закреплял за женихом и невестой статус супружеской пары.

Обычно пир длился три дня, при этом молодые в первый день обычно не пили, а ели только ритуальное свадебное блюдо — по очереди одной ложкой.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
100000
КультураВыставкиИсторический музейМосква
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