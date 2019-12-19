Настоящая русская свадьба: какой она была на самом деле

В прошлом молодежь общалась на гуляньях, посиделках и игрищах. Там и присматривались друг к другу.

Гулянья обычно проходили на открытом воздухе. Начиналось все с торжественного шествия нарядно одетых девушек, исполнявших песни и частушки.

За этой ярмаркой невест наблюдали парни. "Потом молодежь водила хороводы, устраивала игры и плясала. В зависимости от времени года менялись игры и тематика частушек и песен", — объясняет куратор.