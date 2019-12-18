Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за ветра

Автомобили на Крымском валу в Москве. Архивное фото

Автомобили на Крымском валу в Москве

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Московские городские службы переведены на усиленный режим работы в связи с усилением ветра, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Городские службы переведены на усиленный режим работы из-за объявленного "желтого" уровня погодной опасности в связи с усилением порывов ветра", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня пятницы из-за ветра. На сайте ГУМЧС по Москве сообщается, что ожидается сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду с полуночи и до 21 часа четверга.

"Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов", - цитируют в пресс-службе слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.