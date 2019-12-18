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В сенате США грозят "фатальными санкциями" прокладчику Nord Stream 2
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РИА Новости

В сенате США грозят "фатальными санкциями" прокладчику Nord Stream 2

23:54 18.12.2019 (обновлено: 00:22 19.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, в который, помимо прочего, включены санкции против "Северного потока — 2". Теперь документ должен поступить на утверждение президенту Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ.
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"Это письмо должно официально уведомить вас, ваших сотрудников, вашу компанию и ваших акционеров. Этот закон (бюджет – ред.) был принят специально для того, чтобы немедленно остановить работу вашей компании по "Северному потоку — 2"... Мы понимаем, что Россия платит всем странам очень значительную сумму денег за завершение строительства газопровода "Северный поток — 2". Однако последствия того, если ваша компания продолжит выполнять свою работу, даже в течение одного дня после того, как президент подпишет закон о санкциях, - подвергнут вашу компанию сокрушительным и потенциально фатальным правовым и экономическим санкциям", - говорится в письме сенаторов.
Текст обращения опубликован на сайте республиканца Круза. Он на протяжении длительного времени выступает против "Северного потока — 2", утверждая, что проект принесет России многомиллиардные прибыли, которые пойдут на дальнейшую "российскую агрессию", и поставит Европу в еще большую зависимость от российского газа. В Белом доме в целом согласны с такой точкой зрения и в качестве альтернативы предлагаю европейцам расширять закупки американского сжиженного природного газа.
По заявлению авторов письма, в случае введения санкций может быть заблокирована собственность Allseas в США, включая ее американскую штаб-квартиру в Хьюстоне, компания будет "отрезана" от рынка США, любые транзакции в американской юрисдикции будут запрещены (то есть фактически расчет в долларах), а руководители компании будут лишены возможности въезда в США.
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"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Ввести газопровод в эксплуатацию планируется в 2020 году.
Против "Северного потока — 2" выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. Строительство также критикуют США, которые активно продвигают в Европе свой сжиженный природный газ.
О поддержке возведения газопровода неоднократно высказывались власти Германии и Австрии: они настаивали, что проект укрепит европейскую энергобезопасность, и отмечали надежность России как поставщика.
В Москве неоднократно заявляли, что "Северный поток — 2" — абсолютно коммерческий и конкурентный проект. Как отмечал Владимир Путин, сооружение газопровода не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
19543010014
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Рон ДжонсонСеверный поток — 2Дональд ТрампСеверный потокСШАУкраинаВ мире
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