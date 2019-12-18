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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-18T22:17+0300
https://ria.ru/20191218/1562554835.html
Российские военные провели патрулирование в провинциях Хасеке и Алеппо
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РИА Новости

Российские военные провели патрулирование в провинциях Хасеке и Алеппо

22:17 18.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции России
Бронеавтомобили военной полиции России
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса - Мабрук, Камишлия - Хасеке - Эль-Башия - Мастура - Хасеке - Камишлия, Камишлия - Тель-Тамер - Мабрук в провинции Хасеке, Аджами - мост через реку Евфрат, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо", - заявил Боренков.
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Кроме этого, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес - Эль-Хура - Афан - Метрас - Квайрес.
Генерал-майор рассказал, что на территории идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 45 обстрелов.
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