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Небензя: Россия считает актуальной отправку миссии СБ ООН в Палестину
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РИА Новости

Небензя: Россия считает актуальной отправку миссии СБ ООН в Палестину

20:34 18.12.2019
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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ООН, 18 дек — РИА Новости. Россия считает актуальным направление миссии СБ ООН в регион палестино-израильского конфликта, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Неурегулированность палестинской проблемы продолжает подпитывать экстремистские настроения в регионе и за его пределами. Периодически происходят вспышки вооруженной конфронтации вокруг сектора Газа, растет недовольство на палестинской арабской улице", - сказал Небензя, выступая на заседании Совбеза.
По его словам, постоянными раздражителями остаются поселенческая активность Израиля и снос палестинских домов, "о расширяющейся практике которых говорится в опубликованном недавно соответствующем докладе генерального секретаря" ООН.
"В этих условиях как никогда важно мобилизовать усилия конструктивно настроенного международного сообщества на поддержку общепризнанной основы ближневосточного урегулирования. Необходимо продолжат работу с палестинскими и израильскими партнерами, государствами региона Ближнего Востока и Северной Африки", - добавил он.
"В этой связи представляется актуальным направление миссии Совета Безопасности в регион", - подчеркнул Небензя.
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Сектор ГазаВасилий НебензяСовет Безопасности ООНРоссияПалестинаИзраильВ мире
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