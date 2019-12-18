Небензя: Россия считает актуальной отправку миссии СБ ООН в Палестину

Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке

ООН, 18 дек — РИА Новости. Россия считает актуальным направление миссии Россия считает актуальным направление миссии СБ ООН в регион палестино-израильского конфликта, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя

"Неурегулированность палестинской проблемы продолжает подпитывать экстремистские настроения в регионе и за его пределами. Периодически происходят вспышки вооруженной конфронтации вокруг сектора Газа , растет недовольство на палестинской арабской улице", - сказал Небензя, выступая на заседании Совбеза.

По его словам, постоянными раздражителями остаются поселенческая активность Израиля и снос палестинских домов, "о расширяющейся практике которых говорится в опубликованном недавно соответствующем докладе генерального секретаря" ООН.

"В этих условиях как никогда важно мобилизовать усилия конструктивно настроенного международного сообщества на поддержку общепризнанной основы ближневосточного урегулирования. Необходимо продолжат работу с палестинскими и израильскими партнерами, государствами региона Ближнего Востока и Северной Африки", - добавил он.