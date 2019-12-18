"Время музеев" и "Театральный поезд" запустят в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек — РИА Новости. Два новых проекта "Время музеев" и "Театральный поезд" стартуют в регионе в начале следующего года в рамках проекта "Культура малой Родины", заявил губернатор Два новых проекта "Время музеев" и "Театральный поезд" стартуют в регионе в начале следующего года в рамках проекта "Культура малой Родины", заявил губернатор Нижегородской области , секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин

Федеральный проект партии "Единая Россия" "Культура малой Родины" направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Проект призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования.

"В рамках партийного проекта мы с нового года запускаем реализацию регионального проекта "Театральный поезд". Это проведение культурных мероприятий в районных Домах культуры или на открытых площадках. В проекте будут задействованы четыре нижегородских государственных театра, государственная филармония имени Ростроповича и Губернский оркестр. Спектакли и концерты смогут посетить в течение года не менее 50 тысяч жителей всех районов области", - цитирует пресс-служба правительства региона Никитина.

Он рассказал, что проект "Время музеев" предполагает организацию экскурсий по музеям для школьников, жителей старшего и пенсионного возрастов. "Предполагаем, что в течение года участие в нем примут не менее 40 тысяч человек изо всех районов региона. Очень важно, что реализация проектов будет способствовать достижению показателей, заложенных в национальном проекте "Культура", - сказал Никитин.

Как подчеркнул глава региона, эти региональные проекты будут обсуждаться на заседании рабочей группы Генерального совета "Единой России" по контролю за реализацией национальных проектов. "Надеюсь, что наши проекты смогут быть полезными и другим регионам. Возможно, получится создать библиотеку лучших проектов, в которую войдут самые интересные проекты со всей России", - подчеркнул губернатор.

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак согласился с инициативами Никитина, отметив, что Нижегородская область - в числе лучших по реализации партийных проектов.