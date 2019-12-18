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Нижегородская область
2019-12-18T20:38+0300
https://ria.ru/20191218/1562552174.html
"Время музеев" и "Театральный поезд" запустят в Нижегородской области
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РИА Новости

"Время музеев" и "Театральный поезд" запустят в Нижегородской области

20:38 18.12.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек — РИА Новости. Два новых проекта "Время музеев" и "Театральный поезд" стартуют в регионе в начале следующего года в рамках проекта "Культура малой Родины", заявил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин.
Федеральный проект партии "Единая Россия" "Культура малой Родины" направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Проект призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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"В рамках партийного проекта мы с нового года запускаем реализацию регионального проекта "Театральный поезд". Это проведение культурных мероприятий в районных Домах культуры или на открытых площадках. В проекте будут задействованы четыре нижегородских государственных театра, государственная филармония имени Ростроповича и Губернский оркестр. Спектакли и концерты смогут посетить в течение года не менее 50 тысяч жителей всех районов области", - цитирует пресс-служба правительства региона Никитина.
Он рассказал, что проект "Время музеев" предполагает организацию экскурсий по музеям для школьников, жителей старшего и пенсионного возрастов. "Предполагаем, что в течение года участие в нем примут не менее 40 тысяч человек изо всех районов региона. Очень важно, что реализация проектов будет способствовать достижению показателей, заложенных в национальном проекте "Культура", - сказал Никитин.
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Как подчеркнул глава региона, эти региональные проекты будут обсуждаться на заседании рабочей группы Генерального совета "Единой России" по контролю за реализацией национальных проектов. "Надеюсь, что наши проекты смогут быть полезными и другим регионам. Возможно, получится создать библиотеку лучших проектов, в которую войдут самые интересные проекты со всей России", - подчеркнул губернатор.
Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак согласился с инициативами Никитина, отметив, что Нижегородская область - в числе лучших по реализации партийных проектов.

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