Минобороны опровергло сообщения о полете бомбардировщиков над Ираном

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Министерстве обороны прокомментировали публикации о том, что российские бомбардировщики якобы заходят в воздушное пространство Ирана.
"Информация одного из израильских интернет-ресурсов о якобы полетах российских бомбардировщиков в иранском воздушном пространстве — фейк", — заявили в военном ведомстве.
Как сообщили в министерстве, ранее ряд СМИ написал, что российские стратегические бомбардировщики дальнего действия якобы совершают перелеты с аэродромов базирования в Сирию для выполнения боевых задач через иранское воздушное пространство, чтобы сократить время полета.