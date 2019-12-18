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Минобороны опровергло сообщения о полете бомбардировщиков над Ираном
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РИА Новости

Минобороны опровергло сообщения о полете бомбардировщиков над Ираном

20:26 18.12.2019 (обновлено: 21:02 18.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Министерстве обороны прокомментировали публикации о том, что российские бомбардировщики якобы заходят в воздушное пространство Ирана.
"Информация одного из израильских интернет-ресурсов о якобы полетах российских бомбардировщиков в иранском воздушном пространстве — фейк", — заявили в военном ведомстве.
Как сообщили в министерстве, ранее ряд СМИ написал, что российские стратегические бомбардировщики дальнего действия якобы совершают перелеты с аэродромов базирования в Сирию для выполнения боевых задач через иранское воздушное пространство, чтобы сократить время полета.
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